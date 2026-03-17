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Como é a mansão de Ivete Sangalo nos EUA, perto dos parques da Disney e com vista para lago

Residência é aconchegante e encanta pela vista e localização privilegiada

Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:00

Mansão de Ivete tem vista para lago Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo é dona de um patrimônio de imóveis milionários. A cantora baiana mora no bairro mais privilegiado de Salvador, na entrada do Corredor da Vitória, em um dos condomínios mais icônicos da capital baiana, a Morada dos Cardeais. Além de outras residências, como casa de praia e a famosa “casa dos sonhos”, em Juazeiro, cidade em que nasceu.

A cantora de Axé Music também tem uma residência nos Estados Unidos, em Orlando, um ‘mimo’ para as pequenas gêmeas Marina e Helena, que já viajaram para o local, próximos aos maiores parques de diversão da Disney.

A mansão de luxo fica localizada em Lake Nona, área nobre de Orlando, cercada por lagos, como diz o próprio nome em tradução do inglês, e avaliada em R$ 5 milhões. A propriedade, negociada em 2024, destaca-se por ter cinco suítes, área gourmet, piscina e decoração em tons claros, ideal para férias em família.

Mansão de Ivete Sangalo em Orlando 1 de 21

A residência de um andar tem decoração clean e sofisticada contrastada com cores mais vibrantes, como vermelho, azul e laranja, de maneira discreta. A sala de estar tem pé direito alto e ambientes integrados, com vários sofás e cadeiras confortáveis, criando um ambiente aconchegante e ótimo para receber. Além de espaços de lazer, assim como um escritório para gerenciar seus negócios quando estiver fora do Brasil.

No segundo andar, ficam vários quartos, com decoração delicada e feminina. Já um deles, exibe uma decoração mais voltada para meninos, possivelmente para Marcelinho Sangalo. Na área externa, Ivete pode desfrutar de uma piscina, sauna e lareira ao ar livre, churrasqueira americana, forno para pizza e uma vista para o lago central do condomínio. A residência foi negociada pela corretora brasileira Vivi Branco, especialista por atuar com outros famosos no exterior.