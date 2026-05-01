MEMÓRAVEL

Maria Bethânia e Shakira ensaiam juntas para show histórico em Copacabana

Artistas publicaram foto juntas nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 22:10

Cantoras estiveram juntas nesta sexta Crédito: Reprodução | Instagram

O Brasil é a fusão do que há de melhor na vida: cultura, arte e beleza na sua melhor forma. Neste final de semana, no sábado (2), às 20h, a cantora latina Shakira se apresenta no Todo Mundo no Rio, show que se tornou anual nas terras cariocas e traz grandes atrações internacionais para uma apresentação gratuita na praia de Copacabana.

Em “Reconvexo”, Maria Bethânia traz um ode a cultura baiana e brasileira com personalidades, termos e símbolos, e fazendo jus a sua arte sobe ao palco montado em Copacabana no sábado ao lado de Shakira, mostrando o que a Bahia tem e América-Latina tem.

Shakira 1 de 13

“Nos vemos amanhã na Praia de Copacabana”, escreveu a cantora baiana, nascida em Santo Amaro da Purificação nas redes sociais, na legenda de uma publicação que traz sua foto com a artista colombiana em um pequeno ensaio no que amanhã será palco de um dos shows mais aguardados do ano.