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Maria Bethânia e Shakira ensaiam juntas para show histórico em Copacabana

Artistas publicaram foto juntas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 22:10

Cantoras estiveram juntas nesta sexta
Cantoras estiveram juntas nesta sexta Crédito: Reprodução | Instagram

O Brasil é a fusão do que há de melhor na vida: cultura, arte e beleza na sua melhor forma. Neste final de semana, no sábado (2), às 20h, a cantora latina Shakira se apresenta no Todo Mundo no Rio, show que se tornou anual nas terras cariocas e traz grandes atrações internacionais para uma apresentação gratuita na praia de Copacabana.

Em “Reconvexo”, Maria Bethânia traz um ode a cultura baiana e brasileira com personalidades, termos e símbolos, e fazendo jus a sua arte sobe ao palco montado em Copacabana no sábado ao lado de Shakira, mostrando o que a Bahia tem e América-Latina tem.

Shakira

Shakira por Divulgação
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“Nos vemos amanhã na Praia de Copacabana”, escreveu a cantora baiana, nascida em Santo Amaro da Purificação nas redes sociais, na legenda de uma publicação que traz sua foto com a artista colombiana em um pequeno ensaio no que amanhã será palco de um dos shows mais aguardados do ano.

Nesta noite, a cantora publicou registros da janela da suíte em que está hospedada no Copacabana Palace, enquanto várias pessoas se aglomeram para guardar um lugar mais próximo ao palco.

Tags:

Maria Bethânia Shakira

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