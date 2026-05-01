SE ARREPENDEU?

Ensaio nu de galã da nova novela das 9 vem à tona: ‘Imaturidade’

Claudio Abreu estará em novela que substitui ‘Três Graças’

Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:08

Ator Cláudio Abreu Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Claudio Andrade estreará na próxima novela das 21h, “Quem Ama Cuida’, no dia 18 de maio, novela que substitui “Três Graças”. Por isso, lembranças e memórias do passado do artista vieram à tona.

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, o ator sergipano relembrou quando posou para a revista voltada para o público gay, G Magazine, em 2008. “Foi uma fase da vida. A imaturidade nos leva por alguns caminhos, mas não me arrependo. Meu ensaio teve um aspecto muito artístico. Eu escolhi o fotógrafo e a produção. Hoje, maduro, pai de família e com uma consciência artística diferente, eu admito que não faria, mas encaro com naturalidade”, disse.

Claudio Andrade 1 de 10

O ator fará uma participação em em “Quem Ama Cuida”, e interpretará Marcão, chefe da segurança da mansão do milionário Arthur Brandão (Antonio Fagundes). Esse será o terceiro trabalho do ator em parceria com Walcyr Carrasco.

Ele já esteve ao lado do autor em “Caras e Bocas” (2009) e “ Êta Mundo Bom” (2016). Na TV, atuou ainda em “Senhora do Destino” (2004) e no programa de humor “Zorra Total”.