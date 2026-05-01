ANIVERSÁRIO

Thaila Ayala e Renato Goés comemoram aniversário da filha e detalhe chama atenção

Atriz fez texto emocionante em homenagem a filha nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 1 de maio de 2026 às 18:17

Tereza é fruto do relacionamento de Thaila Ayala e Renato Goés Crédito: Reprodução | Instagram

Thaila Ayala e o esposo Renato Goés celebraram o aniversário da filha, Tereza, de 3 anos, em grande estilo. Nas redes sociais, a atriz compartilhou registros da comemoração com o tema da personagem da animação da Pixar Moana, que aconteceu no último domingo (26).

No entanto, um detalhe nos registros chamou atenção nas redes sociais. Renato Góes usou camisa de time na festa virou assunto.

Aniversário de Tereza, filha de Thaila Ayala 1 de 19

“Ele com a camisa do Sport no dia da festa, pai sendo pai”, escreveu uma pessoa. “Ele bem dentro do tema, com camisa de time”, ironizou outra pessoa.

A pequena roubou a cena e esbanjou fofura ao usar uma fantasia da personagem do filme. Com vestido e tiara nos cabelos, Tereza apareceu sorridente nos registros enquanto curtia a festa.

“Estou a dias pensando no seu aniversário, na minha Tereza fazer 3 anos, eu não sei explicar o que eu sinto porque eu nunca senti nada parecido, você me faz experimentar um amor, um encantamento, uma paixão, uma admiração que eu nunca senti antes, nem sabia que esse tipo de amor existisse”, escreveu Thaila na legenda da publicação.

“Meu coração se enche dentro do seu abraço, eu literalmente sinto que o mundo poderia parar toda vez que você me abraça e me fala “euuuu tiiii amuuuuu” juro que eu peço pra Deus congelar tudo nesses momentos”, continuou.

“E quando eu peço pra morar no seu abraço e você me segura forte, a lista é infinita de momentos q eu congelaria do seu lado e viver isso diariamente através dos seus olhos que irradiam alegria pura, seu sorriso mágico e sincero é uma benção tão grande que nas minhas conversas com Deus eu falo ‘eu não sei o que eu fiz pra merecer tamanha graça, mas muito obrigada Jesus’ cada dia ao seu lado é uma presente!”, concluiu.