Com fortuna bilionária, 'estrela da Globo' é dona de mansão de R$ 50 milhões

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Felipe Sena
Publicado em 1 de maio de 2026 às 09:00
Após a estreia do documentário sobre o testamento de Anita Harley, em coma há 10 anos, a empresária, dona das lojas Pernambucanas ganhou os holofotes mais uma vez e está no centro de uma disputa judicial.
Entre os bens de Ania Harley, um dos que mais chamou atenção é a mansão da empresária de R$ 50 milhões, localizada no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. Inclusive, a residência se tornou um dos pontos centrais da série documental “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”, disponível no Globoplay.
Com 37 banheiros e 5 cozinhas, o imóvel se tornou pivô de uma complexa batalha judicial. A mansão de três andares se destaca pela magnitude, somando 96 cômodos no total.
Mansão de Anita Harley
Avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões, a construção tem grandes janelas de vidro, dois solários, uma piscina na área dos fundos da residência e um paisagismo que chama atenção com várias estátuas e obras de arte espalhadas no jardim, que inclui árvores, arbustos e flores.
A decoração exibe móveis de estilo neoclássico, adornos dourados, tapeçarias e esculturas que reforçam a opulência do local.
O imóvel foi construído quando o Hotel Ca’d’Oro, no centro de São Paulo, onde a bilionária morava, precisou ser reformado. De acordo com Sonia Soares, conhecida como Suzuki, funcionária e “dama de companhia” de Anita, a casa teria sido planejada para ser um “château" (castelo), onde pudessem ser felizes.
No documentário, Suzuki afirma que a mansão lhe foi doada em 2009. Advogados, amigos e parentes da herdeira questionam a validade da doação de alto valor, além de contestarem a natureza do relacionamento entre Suzuki e a patroa. O documento deixado por Anita chegou a ser invalidado pela Justiça intensificando a batalha familiar e legal.