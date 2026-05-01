ASTROLOGIA

Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1º de maio): caminhos são guardados

A sexta-feira (1º) traz um recado importante sobre segurança espiritual e situações que se ajustam ao seu favor

Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:36

Anjo, signos, transformação Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (1º de maio) começa com uma energia de proteção e cuidado. O Anjo da Guarda indica que mesmo situações que parecem difíceis podem estar sendo guiadas para evitar problemas maiores.

A orientação é confiar no processo e não forçar o que não está fluindo. Para três signos, o momento traz proteção especial.

Câncer

Cancerianos podem perceber que algo que não deu certo foi, na verdade, um livramento. O Anjo da Guarda indica proteção emocional.

O ideal será não insistir no que travou.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Librianos podem ter planos ajustados ao longo do dia. Mudanças podem parecer incômodas, mas trazem mais equilíbrio.

O momento pede confiança.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricornianos podem se livrar de situações desgastantes sem esforço. O Anjo da Guarda indica afastamento de algo negativo.

O recado é seguir em frente.

Comidas que são a cara de Capricórnio 1 de 10

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