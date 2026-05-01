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Fernanda Varela
Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:36
A sexta-feira (1º de maio) começa com uma energia de proteção e cuidado. O Anjo da Guarda indica que mesmo situações que parecem difíceis podem estar sendo guiadas para evitar problemas maiores.
A orientação é confiar no processo e não forçar o que não está fluindo. Para três signos, o momento traz proteção especial.
Câncer
Cancerianos podem perceber que algo que não deu certo foi, na verdade, um livramento. O Anjo da Guarda indica proteção emocional.
O ideal será não insistir no que travou.
Comidas que são a cara de Câncer
Libra
Librianos podem ter planos ajustados ao longo do dia. Mudanças podem parecer incômodas, mas trazem mais equilíbrio.
O momento pede confiança.
Comidas que são a cara de Libra
Capricórnio
Capricornianos podem se livrar de situações desgastantes sem esforço. O Anjo da Guarda indica afastamento de algo negativo.
O recado é seguir em frente.
Comidas que são a cara de Capricórnio
Mensagem do dia
Nem tudo que foge do plano é perda. Muitas vezes, é proteção agindo a seu favor.