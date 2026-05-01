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O universo manda um recado urgente: Touro, Virgem, Sagitário e Peixes precisam prestar atenção já neste 1º de maio

Sinais claros aparecem logo no início do mês e podem mudar decisões, humor e rumo de vida para quem souber interpretar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 1º de maio, chega com uma energia intensa que pede atenção total aos sinais ao redor. Não é só sobre perceber, mas sobre agir a partir do que for revelado. Depois de um período mais pesado, surge uma oportunidade real de ajuste interno, clareza emocional e mudança de postura. Para alguns signos, esse chamado vem alto e impossível de ignorar. Quem escutar com cuidado pode iniciar o mês com mais leveza, direção e até cura.

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Touro: Esse início de mês traz um choque de realidade importante. Se você quer mudança, vai precisar agir diferente. O universo te lembra que você tem mais poder do que imagina e que ficar preso ao que já passou só atrasa seu crescimento.

Dica cósmica: Assuma o controle das suas escolhas e pare de esperar que algo mude sozinho.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Virgem: O novo mês começa exigindo uma mudança de mentalidade. Se você vinha preso a pensamentos negativos, esse é o momento de virar a chave. O universo te mostra que ainda há muito de bom disponível, mas é preciso estar aberto para enxergar. Ao mudar sua visão, você destrava bem-estar e equilíbrio.

Dica cósmica: Pare de alimentar o que te puxa para baixo e escolha conscientemente o que te faz bem.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Sagitário: Um alívio mental começa a surgir e você percebe que não precisa carregar tanta tensão assim. Esse recado vem como um convite para desacelerar e confiar mais na vida. Há espaço para leveza, e você finalmente se permite viver isso sem culpa.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora, às vezes descansar já é o caminho.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Peixes: Um recomeço emocional se abre diante de você. O universo praticamente te chama para abandonar o medo e apostar em uma nova atitude. Você entende que a forma como encara a vida muda tudo, e decide não repetir padrões que já te desgastaram.

Dica cósmica: Não leve para o novo ciclo o peso que já deveria ter ficado no passado.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Touro Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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