ASTROLOGIA

O universo manda um recado urgente: Touro, Virgem, Sagitário e Peixes precisam prestar atenção já neste 1º de maio

Sinais claros aparecem logo no início do mês e podem mudar decisões, humor e rumo de vida para quem souber interpretar

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 1º de maio, chega com uma energia intensa que pede atenção total aos sinais ao redor. Não é só sobre perceber, mas sobre agir a partir do que for revelado. Depois de um período mais pesado, surge uma oportunidade real de ajuste interno, clareza emocional e mudança de postura. Para alguns signos, esse chamado vem alto e impossível de ignorar. Quem escutar com cuidado pode iniciar o mês com mais leveza, direção e até cura.

Touro: Esse início de mês traz um choque de realidade importante. Se você quer mudança, vai precisar agir diferente. O universo te lembra que você tem mais poder do que imagina e que ficar preso ao que já passou só atrasa seu crescimento.

Dica cósmica: Assuma o controle das suas escolhas e pare de esperar que algo mude sozinho.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Virgem: O novo mês começa exigindo uma mudança de mentalidade. Se você vinha preso a pensamentos negativos, esse é o momento de virar a chave. O universo te mostra que ainda há muito de bom disponível, mas é preciso estar aberto para enxergar. Ao mudar sua visão, você destrava bem-estar e equilíbrio.

Dica cósmica: Pare de alimentar o que te puxa para baixo e escolha conscientemente o que te faz bem.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário: Um alívio mental começa a surgir e você percebe que não precisa carregar tanta tensão assim. Esse recado vem como um convite para desacelerar e confiar mais na vida. Há espaço para leveza, e você finalmente se permite viver isso sem culpa.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido agora, às vezes descansar já é o caminho.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

Peixes: Um recomeço emocional se abre diante de você. O universo praticamente te chama para abandonar o medo e apostar em uma nova atitude. Você entende que a forma como encara a vida muda tudo, e decide não repetir padrões que já te desgastaram.

Dica cósmica: Não leve para o novo ciclo o peso que já deveria ter ficado no passado.