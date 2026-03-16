NAMORANDO?

Em meio a rumores de volta com ex, Daniel Cady vai a shopping de Salvador e recebe cantada

Nutricionista apareceu no Shopping Barra e comentário de fã chamou atenção nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:49

Daniel Cady Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady foi visto recentemente no Shopping Barra, em Salvador, e acabou chamando atenção do público em meio às polêmicas envolvendo rumores de um novo relacionamento. O ex-marido de Ivete Sangalo vem sendo citado em notícias sobre uma possível reconciliação com uma ex-namorada.

Nas redes sociais, Cady também movimentou os seguidores ao compartilhar uma dica sobre alimentação saudável. Em uma publicação, ele explicou como montar um prato equilibrado no dia a dia.

Daniel Cady e as filhas 1 de 15

“Montar um prato equilibrado é mais simples do que parece”, escreveu. No texto, o nutricionista orientou que a base da refeição deve começar com bastante salada, seguida por uma fonte de proteína, como carne, frango ou peixe, e finalizada com um carboidrato de qualidade.

Além do conteúdo sobre nutrição, um comentário de uma seguidora acabou chamando atenção na publicação. Ao ver o nutricionista em destaque nas redes, ela escreveu: “Lindo!!! Quem perdeu foi ela!”.

A mensagem repercutiu entre outros usuários e gerou comentários entre fãs que acompanham a vida pessoal do nutricionista.