Em meio a rumores de volta com ex, Daniel Cady vai a shopping de Salvador e recebe cantada

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 15:49
O nutricionista Daniel Cady foi visto recentemente no Shopping Barra, em Salvador, e acabou chamando atenção do público em meio às polêmicas envolvendo rumores de um novo relacionamento. O ex-marido de Ivete Sangalo vem sendo citado em notícias sobre uma possível reconciliação com uma ex-namorada.
Nas redes sociais, Cady também movimentou os seguidores ao compartilhar uma dica sobre alimentação saudável. Em uma publicação, ele explicou como montar um prato equilibrado no dia a dia.
Daniel Cady e as filhas
“Montar um prato equilibrado é mais simples do que parece”, escreveu. No texto, o nutricionista orientou que a base da refeição deve começar com bastante salada, seguida por uma fonte de proteína, como carne, frango ou peixe, e finalizada com um carboidrato de qualidade.
Além do conteúdo sobre nutrição, um comentário de uma seguidora acabou chamando atenção na publicação. Ao ver o nutricionista em destaque nas redes, ela escreveu: “Lindo!!! Quem perdeu foi ela!”.
A mensagem repercutiu entre outros usuários e gerou comentários entre fãs que acompanham a vida pessoal do nutricionista.
Daniel Cady voltou aos holofotes nos últimos dias após surgirem rumores de que ele estaria vivendo um novo romance, assunto que tem movimentado as redes sociais. Até o momento, o nutricionista não comentou publicamente sobre a suposta relação.