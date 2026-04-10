PROCEDIMENTO ESTÉTICO

Mel Maia renova botox nas axilas: ‘Me ajuda a não ter mais pizza’

Atriz realiza procedimento com sua prima dentista

Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:12

Mel Maia retocou procedimento realizado em setembro do ano passado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Mel Maia, de 21 anos, realizou procedimento de retoque de botox nas axilas nesta quinta-feira (9) e fez questão de compartilhar o momento através das redes sociais. O procedimento foi iniciado em setembro do ano passado, quando a atriz falou abertamente sobre o assunto.

A atriz revelou que setembro de 2025, fez o procedimento pela primeira vez para combater a hiperidrose, condição que leva a transpiração excessiva. O procedimento é realizado pela cirurgiã dentista Juliane Passos, responsável pelo tratamento.

Mel Maia 1 de 31

“Dia de receber aqui na clínica minha prima Mel Maia para renovar o botox na axila”, escreveu a dentista com uma foto ao lado da atriz. “Minha priminha me ajuda a não ter mais pizza!”, escreveu a atriz nos comentários, numa referência bem-humorada às manchas de suor que ficam nas roupas após sudorese excessiva.

Mel reagiu com humor à publicação da prima Crédito: Reprodução | Instagram