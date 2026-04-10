Mel Maia renova botox nas axilas: ‘Me ajuda a não ter mais pizza’

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Felipe Sena
Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:12
A atriz Mel Maia, de 21 anos, realizou procedimento de retoque de botox nas axilas nesta quinta-feira (9) e fez questão de compartilhar o momento através das redes sociais. O procedimento foi iniciado em setembro do ano passado, quando a atriz falou abertamente sobre o assunto.
A atriz revelou que setembro de 2025, fez o procedimento pela primeira vez para combater a hiperidrose, condição que leva a transpiração excessiva. O procedimento é realizado pela cirurgiã dentista Juliane Passos, responsável pelo tratamento.
Mel Maia
“Dia de receber aqui na clínica minha prima Mel Maia para renovar o botox na axila”, escreveu a dentista com uma foto ao lado da atriz. “Minha priminha me ajuda a não ter mais pizza!”, escreveu a atriz nos comentários, numa referência bem-humorada às manchas de suor que ficam nas roupas após sudorese excessiva.
O botox realizado na atriz bloqueia os sinais nervosos responsáveis por estimular as glândulas sudoríparas. Com esse bloqueio, a produção de suor na região tratada pode ser reduzida em até 90%, segundo especialistas na área. O efeito é permanente, o que explica a necessidade de manutenção periódica, como a que Mel realizou nesta quinta.