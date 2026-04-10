Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mel Maia renova botox nas axilas: ‘Me ajuda a não ter mais pizza’

Atriz realiza procedimento com sua prima dentista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de abril de 2026 às 20:12

Mel Maia retocou procedimento realizado em setembro do ano passado
Mel Maia retocou procedimento realizado em setembro do ano passado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Mel Maia, de 21 anos, realizou procedimento de retoque de botox nas axilas nesta quinta-feira (9) e fez questão de compartilhar o momento através das redes sociais. O procedimento foi iniciado em setembro do ano passado, quando a atriz falou abertamente sobre o assunto.

A atriz revelou que setembro de 2025, fez o procedimento pela primeira vez para combater a hiperidrose, condição que leva a transpiração excessiva. O procedimento é realizado pela cirurgiã dentista Juliane Passos, responsável pelo tratamento.

Mel Maia

Jean Lucas e Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia e João Pedro por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
Mel Maia por Reprodução/Instagram
1 de 31
Jean Lucas e Mel Maia por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Ator mirim que fez par romântico com Mel Maia em ‘Avenida Brasil’ abandonou a TV

Lembra dele? Ator mirim que fez par romântico com Mel Maia em ‘Avenida Brasil’ abandonou a TV

Imagem - Avenida Brasil: Mel Maia relembra infância em bastidores da novela

Avenida Brasil: Mel Maia relembra infância em bastidores da novela

“Dia de receber aqui na clínica minha prima Mel Maia para renovar o botox na axila”, escreveu a dentista com uma foto ao lado da atriz. “Minha priminha me ajuda a não ter mais pizza!”, escreveu a atriz nos comentários, numa referência bem-humorada às manchas de suor que ficam nas roupas após sudorese excessiva.

Mel reagiu com humor à publicação da prima
Mel reagiu com humor à publicação da prima Crédito: Reprodução | Instagram

O botox realizado na atriz bloqueia os sinais nervosos responsáveis por estimular as glândulas sudoríparas. Com esse bloqueio, a produção de suor na região tratada pode ser reduzida em até 90%, segundo especialistas na área. O efeito é permanente, o que explica a necessidade de manutenção periódica, como a que Mel realizou nesta quinta.

Tags:

mel Maia

Mais recentes

Imagem - Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)

Liberdade ou solidão? Como a Lua em Aquário vai mexer com o coração de 4 signos neste fim de semana (11 a 12 de abril)
Imagem - Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto

Por que o corte de cabelo pode te deixar mais novo ou mais velho e qual estilo é ideal para cada tipo de rosto
Imagem - 3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida

3 signos entram em uma fase de dinheiro e oportunidades até 19 de abril e podem mudar de vida