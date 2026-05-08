ASTROLOGIA

Boa notícia: depois de um período desgastante, 3 signos entram em uma fase muito mais leve para a saúde e o bem-estar hoje (8 de maio)

A partir desta sexta-feira, esses signos começam a sentir mais disposição, equilíbrio emocional e recuperação da energia

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos meses foram intensos para muita gente, mas três signos começam a perceber uma melhora importante no corpo e na mente a partir desta sexta-feira (8 de maio). O período favorece recuperação emocional, mais disposição, redução do estresse e uma sensação de alívio depois de fases marcadas por cansaço, ansiedade e sobrecarga. Pequenas mudanças de rotina podem fazer uma diferença enorme daqui para frente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: O desgaste emocional acumulado começa finalmente a diminuir. Você tende a sentir mais energia, menos ansiedade e mais vontade de cuidar de si mesmo. O momento também favorece retomada de hábitos saudáveis e melhora no sono. Seu corpo está pedindo equilíbrio, e você começa finalmente a ouvir esses sinais.

Dica cósmica: Seu bem-estar melhora quando você desacelera sem culpa.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Câncer: Depois de semanas carregando emoções demais, você entra em uma fase muito mais leve mentalmente. Isso impacta diretamente sua disposição física e sua qualidade de vida. Aos poucos, o excesso de preocupação perde força, trazendo mais tranquilidade para a rotina.

Dica cósmica: Nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente para você ficar em paz.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra: Sua saúde emocional começa a encontrar um novo equilíbrio. Relações mais leves, menos tensão e uma sensação maior de acolhimento ajudam você a recuperar energia e bem-estar. O momento também favorece pausas necessárias e reconexão com atividades que fazem bem para sua mente.

Dica cósmica: Seu corpo responde rapidamente quando sua mente encontra calma.