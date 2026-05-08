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Cor e número da sorte de hoje (8 de maio): mudanças positivas e boas oportunidades movimentam a sexta-feira

O dia favorece avanços importantes, novas conexões e decisões que podem trazer mais estabilidade e crescimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira, dia 8 de maio, chega com uma energia voltada para movimento, organização e conquistas pessoais. Muitos signos sentirão mais clareza para resolver pendências, fortalecer relações e aproveitar oportunidades que surgirem ao longo do dia. Também será um momento favorável para cuidar da vida financeira, ajustar planos e confiar mais na própria intuição em decisões importantes. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje você tende a se destacar pela forma leve e inteligente com que lida com as pessoas ao seu redor. Novas responsabilidades podem surgir, mas você conseguirá dar conta de tudo com maturidade e eficiência. Questões ligadas à vida profissional e ao setor financeiro ganham força ao longo do dia. Evite agir por impulso para não criar desgaste desnecessário.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Touro: A sexta-feira promete trazer notícias positivas e uma sensação maior de estabilidade. Organizar melhor sua rotina fará toda a diferença para alcançar bons resultados, especialmente no trabalho. Conversas importantes podem ajudar você a enxergar novos caminhos. O momento também favorece compras úteis para a casa e planos em família.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Gêmeos: O dia será produtivo, mas exigirá atenção com gastos e decisões tomadas no impulso. Apesar da correria, você poderá encontrar boas oportunidades de crescimento profissional. Sua dedicação será percebida por pessoas importantes. Tente manter pensamentos positivos para não perder energia com preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer: A sexta-feira favorece reencontros, momentos leves e conversas importantes dentro da família. Você terá mais facilidade para resolver situações que pareciam complicadas nos últimos dias. Só tome cuidado para não deixar suas prioridades de lado por causa de distrações. Agir com calma será essencial para evitar arrependimentos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Leão: O dia promete movimentar assuntos importantes ligados à vida pessoal e profissional. Seu carisma estará em alta, facilitando acordos, aproximações e novas oportunidades. Pessoas próximas podem demonstrar apoio em momentos decisivos. Também será uma boa fase para fortalecer vínculos afetivos e se divertir mais.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Virgem: Hoje será mais fácil colocar ordem na rotina e avançar em assuntos que estavam travados. Mudanças na forma de trabalhar podem trazer resultados melhores do que você imagina. O clima em casa tende a ficar mais harmonioso, fortalecendo laços familiares. Aproveite para confiar mais nas suas ideias.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: A sexta-feira traz energia para focar em metas importantes e assumir novos desafios. Você poderá receber apoio de colegas ou pessoas influentes para concluir tarefas importantes. O momento também favorece conversas produtivas e decisões práticas. Confiança e persistência serão fundamentais para alcançar resultados positivos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Escorpião: O dia será bastante favorável para contatos profissionais, negociações e crescimento financeiro. Você poderá receber reconhecimento por algo que vem construindo há algum tempo. Sua criatividade estará mais forte, ajudando na resolução de problemas. Também será uma boa fase para investir em projetos pessoais.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 2

Sagitário: A sexta-feira chega trazendo mais disposição, coragem e vontade de fazer diferente. Questões ligadas à vida financeira tendem a evoluir de forma positiva. Evite entrar em discussões desnecessárias para não desgastar relações importantes. O dia também favorece estudos, novas amizades e contatos profissionais.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: O momento será ideal para fortalecer relações familiares e organizar melhor seus planos futuros. No trabalho, você poderá receber apoio de colegas e reconhecimento pela sua dedicação. Conversas importantes tendem a abrir caminhos interessantes. Aproveite o dia para desacelerar um pouco e cuidar mais da sua energia.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Aquário: A sexta-feira favorece novas ideias, criatividade e mudanças positivas dentro da rotina. Você terá facilidade para resolver tarefas pendentes e também poderá viver momentos leves ao lado de amigos e familiares. Projetos ligados à casa ou à vida financeira ganham destaque. Sua comunicação estará mais forte hoje.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 6

Peixes: O dia será excelente para resolver pendências e reorganizar prioridades. Conversas sinceras poderão trazer mais tranquilidade emocional e clareza sobre situações importantes. Você também terá mais facilidade para equilibrar trabalho e vida pessoal. O momento favorece contatos sociais e crescimento profissional.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

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