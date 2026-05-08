ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de maio): mudanças positivas e boas oportunidades movimentam a sexta-feira

O dia favorece avanços importantes, novas conexões e decisões que podem trazer mais estabilidade e crescimento

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A sexta-feira, dia 8 de maio, chega com uma energia voltada para movimento, organização e conquistas pessoais. Muitos signos sentirão mais clareza para resolver pendências, fortalecer relações e aproveitar oportunidades que surgirem ao longo do dia. Também será um momento favorável para cuidar da vida financeira, ajustar planos e confiar mais na própria intuição em decisões importantes. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje você tende a se destacar pela forma leve e inteligente com que lida com as pessoas ao seu redor. Novas responsabilidades podem surgir, mas você conseguirá dar conta de tudo com maturidade e eficiência. Questões ligadas à vida profissional e ao setor financeiro ganham força ao longo do dia. Evite agir por impulso para não criar desgaste desnecessário.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Touro: A sexta-feira promete trazer notícias positivas e uma sensação maior de estabilidade. Organizar melhor sua rotina fará toda a diferença para alcançar bons resultados, especialmente no trabalho. Conversas importantes podem ajudar você a enxergar novos caminhos. O momento também favorece compras úteis para a casa e planos em família.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 7

Gêmeos: O dia será produtivo, mas exigirá atenção com gastos e decisões tomadas no impulso. Apesar da correria, você poderá encontrar boas oportunidades de crescimento profissional. Sua dedicação será percebida por pessoas importantes. Tente manter pensamentos positivos para não perder energia com preocupações desnecessárias.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Câncer: A sexta-feira favorece reencontros, momentos leves e conversas importantes dentro da família. Você terá mais facilidade para resolver situações que pareciam complicadas nos últimos dias. Só tome cuidado para não deixar suas prioridades de lado por causa de distrações. Agir com calma será essencial para evitar arrependimentos.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Leão: O dia promete movimentar assuntos importantes ligados à vida pessoal e profissional. Seu carisma estará em alta, facilitando acordos, aproximações e novas oportunidades. Pessoas próximas podem demonstrar apoio em momentos decisivos. Também será uma boa fase para fortalecer vínculos afetivos e se divertir mais.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Virgem: Hoje será mais fácil colocar ordem na rotina e avançar em assuntos que estavam travados. Mudanças na forma de trabalhar podem trazer resultados melhores do que você imagina. O clima em casa tende a ficar mais harmonioso, fortalecendo laços familiares. Aproveite para confiar mais nas suas ideias.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: A sexta-feira traz energia para focar em metas importantes e assumir novos desafios. Você poderá receber apoio de colegas ou pessoas influentes para concluir tarefas importantes. O momento também favorece conversas produtivas e decisões práticas. Confiança e persistência serão fundamentais para alcançar resultados positivos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Escorpião: O dia será bastante favorável para contatos profissionais, negociações e crescimento financeiro. Você poderá receber reconhecimento por algo que vem construindo há algum tempo. Sua criatividade estará mais forte, ajudando na resolução de problemas. Também será uma boa fase para investir em projetos pessoais.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 2

Sagitário: A sexta-feira chega trazendo mais disposição, coragem e vontade de fazer diferente. Questões ligadas à vida financeira tendem a evoluir de forma positiva. Evite entrar em discussões desnecessárias para não desgastar relações importantes. O dia também favorece estudos, novas amizades e contatos profissionais.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Capricórnio: O momento será ideal para fortalecer relações familiares e organizar melhor seus planos futuros. No trabalho, você poderá receber apoio de colegas e reconhecimento pela sua dedicação. Conversas importantes tendem a abrir caminhos interessantes. Aproveite o dia para desacelerar um pouco e cuidar mais da sua energia.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Aquário: A sexta-feira favorece novas ideias, criatividade e mudanças positivas dentro da rotina. Você terá facilidade para resolver tarefas pendentes e também poderá viver momentos leves ao lado de amigos e familiares. Projetos ligados à casa ou à vida financeira ganham destaque. Sua comunicação estará mais forte hoje.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 6

Peixes: O dia será excelente para resolver pendências e reorganizar prioridades. Conversas sinceras poderão trazer mais tranquilidade emocional e clareza sobre situações importantes. Você também terá mais facilidade para equilibrar trabalho e vida pessoal. O momento favorece contatos sociais e crescimento profissional.

Cor da sorte: Dourado