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Romário leva nova affair, amiga de ex-ficante, para viagem luxuosa em Paris após climão nas redes

Bárbara Cavalcanti se emocionou ao conhecer a Torre Eiffel durante passeio luxuoso pela Europa

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:01

Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França Crédito: Reprodução/Instagram

Romário parece seguir apostando em viagens luxuosas para conquistar seus romances. O senador, de 60 anos, está vivendo um affair com a estudante de Nutrição e empresária Bárbara Cavalcanti, de 26 anos, e levou a jovem para uma temporada especial pela Europa. E Paris, na França, acabou sendo palco de um momento emocionante para a influenciadora.

Isso porque Bárbara realizou um antigo sonho ao conhecer de perto a Torre Eiffel. Nas redes sociais, a jovem compartilhou registros encantada com o monumento, enquanto Romário também publicava imagens da viagem praticamente no mesmo horário e local, embora os dois mantenham discrição sobre o relacionamento. As informações são do jornal Extra.

Romário e Bárbara Cavalcanti estão em Paris, na França 1 de 13

O Baixinho está cumprindo agenda para seu quadro de entrevistas no YouTube. Ele conversou com o jogador Olivier Giroud, centroavante francês que atua no Lille. A estudante, inclusive, também fez questão de tietar o atleta.

Antes da passagem pela França, o casal esteve em Londres. Essa, porém, não é a primeira viagem luxuosa dos dois. Em abril, durante o feriado de Páscoa, Romário já havia levado Bárbara para Fernando de Noronha.

Bárbara Cavalcanti é a nova companhia de Romário 1 de 21

O romance ganhou força após o fim do affair do senador com Tiffany Barcelos, de 25 anos, com quem o ex-jogador circulava desde janeiro e trocava elogios públicos na web. Ainda de acordo com o Extra, a relação teria esfriado quando Tiffany descobriu que não participaria da viagem para Fernando de Noronha, ao contrário de Bárbara. Depois disso, a estudante deixou de seguir tanto Romário quanto Babi nas redes sociais.

O detalhe curioso é que Tiffany e Bárbara já haviam viajado juntas anteriormente ao lado do senador. As duas estiveram com Romário em Jurerê Internacional, em uma viagem que também contou com a presença do influenciador Toguro.

Na época do relacionamento com Tiffany, Romário fazia questão de trocar elogios públicos com a estudante nas redes sociais, comentando frequentemente palavras como “Linda” e “Maravilhosa” nas fotos da jovem.