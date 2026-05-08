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Lore Improta revela detalhes do parto do segundo filho e faz promessa sobre nascimento: 'Tem que ser baiano'

Dançarina contou que pretende tentar parto normal e ainda não definiu uma data para a chegada de Levi

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06:41

Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta abriu o coração ao falar sobre os preparativos para o nascimento de Levi, seu segundo filho com Léo Santana, e revelou que o pequeno já tem uma certeza definida antes mesmo de chegar ao mundo: nascerá na Bahia. Mãe de Liz, de 4 anos, a dançarina está de volta a Salvador após sua última viagem de trabalho liberada pelos médicos, e agora vive os momentos finais da gestação.

A influenciadora contou que pretende tentar parto normal, assim como aconteceu no nascimento da primogênita, mas deixou claro que a prioridade será a saúde dela e do bebê. "Vou tentar, mas, qualquer via que seja saudável tanto pra mim quanto pra criança, é essa que que tem que ser", explicou, em entrevista à Quem.

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Sobre a possibilidade de Levi nascer fora da Bahia, Lore respondeu de forma divertida e categórica. "É, meu amor, tem que ser baiano, está achando o quê? Nordestino! Não existe essa possibilidade (de não ser)", brincou a dançarina.

Ela também revelou que ainda não existe uma data definida para o parto. Segundo Lore, tudo dependerá do tempo do bebê e da orientação médica. "Não tenho algo muito definido, tipo: 'tem que ser desse jeito até o final'", falou. "É muito pelos médicos o que achar melhor pra ser feito, vai ser. E parto normal a gente fica só na expectativa, então não de fato eu não tenho uma data definida, é o tempo dele, no momento que ele quiser vir".

Mesmo já na reta final da gravidez, Lore segue impressionando os fãs com a disposição. A artista contou que continua trabalhando porque valoriza as oportunidades profissionais e porque se sente segura para manter a rotina ativa. Ela, inclusive, desfilou grávida pela escola de samba Unidos do Viradouro durante o Carnaval deste ano.

"Eu valorizo muito as oportunidades que eu tenho de trabalho e eu normalmente não deixo de alcançá-las. Lutei muito pra estar onde eu estou. Se é seguro e confortável pra mim e para o neném, eu estou fazendo", disse. Lore explicou que sempre esteve acompanhada pelos médicos e recebeu autorização para continuar cumprindo seus compromissos.

A dançarina ainda comparou a atual gestação com a primeira gravidez e contou que vive experiências completamente diferentes. Segundo ela, quando esperava Liz, enfrentou muito enjoo e indisposição. "Não tinha vontade de fazer nada, e nessa está sendo completamente diferente", comentou.

Lore aproveitou para mandar um recado carinhoso para outras mães que se cobram ao verem sua rotina intensa. "Vejo muitos comentários de muitas mães: 'meu Deus, ela está dançando com 9 meses e eu não consigo levantar da cama'. E eu tenho vontade de abraçar essa mãe e falar: 'Está tudo bem, porque na minha primeira gestação, eu também não tinha esse pique. Eu tive duas gestações completamente diferentes, e se eles estivessem me pedindo pra ficar na cama, eu estaria na cama também", declarou Lore.

"Acho que a gente precisa respeitar, cada mulher precisa respeitar o seu tempo, a sua gestação, que tudo volta pro lugar, tudo passa", completou.