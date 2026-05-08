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Empresária brasileira acumula R$ 26,8 bilhões, é viúva e preserva legado de empresa multinacional da família

Maria Helena Moraes Scripilliti administra uma das maiores multinacionais do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:30

Maria Helena Moraes Scripilliti
Maria Helena Moraes Scripilliti Crédito: Reprodução

O Brasil está entre os países super ricos, entre eles, Maria Helena Moraes Scripilliti, viúva do engenheiro Clóvis Scripilliti e uma das forças femininas por trás do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados multinacionais do país.

Co-proprietária da companhia, sua atuação ao longo de décadas foi decisiva para a expansão territorial, o fortalecimento da governança familiar e a perpetuação dos valores que marcaram a trajetória do grupo.

Maria Helena Moraes Scripilliti

Empresária Maria Helena Moraes Scripilliti por Reprodução
Empresária Maria Helena Moraes Scripilliti por Reprodução
Empresária Maria Helena Moraes Scripilliti por Reprodução
Empresária Maria Helena Moraes Scripilliti por Reprodução
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Empresária Maria Helena Moraes Scripilliti por Reprodução

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Durante a década de 1970, ela assumiu um papel de destaque como proprietária, liderando a expansão das operações pelo Nordeste do Brasil, ao lado do marido. Essa fase contribuiu para a transformação da Votorantim em uma multinacional de grande porte, com presença relevante em setores como cimento, energia, metalurgia, papel e celulose, além de investimentos estratégicos no exterior.

Maria Scripilliti leva uma vida discreta e é avessa à exposição pública. Sua liderança sempre esteve atrelada a visão de longo prazo, a solidez financeira e a gestão responsável do patrimônio familiar.

Juntos, ela e Clóvis Scripilliti tiveram quatro filhos: Clóvis Ermínio Moraes Scripilliti,, que atuou como vice-presidente do Grupo Votorantim, e Regina Helena Velloso, que preside o conselho da Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD). Os outros filhos não têm os nomes divulgados.

Tags:

Bilionária Maria Helena Moraes Scripilliti

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