Empresária brasileira acumula R$ 26,8 bilhões, é viúva e preserva legado de empresa multinacional da família

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Felipe Sena
Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:30
O Brasil está entre os países super ricos, entre eles, Maria Helena Moraes Scripilliti, viúva do engenheiro Clóvis Scripilliti e uma das forças femininas por trás do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados multinacionais do país.
Co-proprietária da companhia, sua atuação ao longo de décadas foi decisiva para a expansão territorial, o fortalecimento da governança familiar e a perpetuação dos valores que marcaram a trajetória do grupo.
Maria Helena Moraes Scripilliti
Durante a década de 1970, ela assumiu um papel de destaque como proprietária, liderando a expansão das operações pelo Nordeste do Brasil, ao lado do marido. Essa fase contribuiu para a transformação da Votorantim em uma multinacional de grande porte, com presença relevante em setores como cimento, energia, metalurgia, papel e celulose, além de investimentos estratégicos no exterior.
Maria Scripilliti leva uma vida discreta e é avessa à exposição pública. Sua liderança sempre esteve atrelada a visão de longo prazo, a solidez financeira e a gestão responsável do patrimônio familiar.
Juntos, ela e Clóvis Scripilliti tiveram quatro filhos: Clóvis Ermínio Moraes Scripilliti,, que atuou como vice-presidente do Grupo Votorantim, e Regina Helena Velloso, que preside o conselho da Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD). Os outros filhos não têm os nomes divulgados.