FORTUNA

Empresária brasileira acumula R$ 26,8 bilhões, é viúva e preserva legado de empresa multinacional da família

Maria Helena Moraes Scripilliti administra uma das maiores multinacionais do Brasil

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:30

Maria Helena Moraes Scripilliti Crédito: Reprodução

O Brasil está entre os países super ricos, entre eles, Maria Helena Moraes Scripilliti, viúva do engenheiro Clóvis Scripilliti e uma das forças femininas por trás do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados multinacionais do país.

Co-proprietária da companhia, sua atuação ao longo de décadas foi decisiva para a expansão territorial, o fortalecimento da governança familiar e a perpetuação dos valores que marcaram a trajetória do grupo.

Maria Helena Moraes Scripilliti 1 de 4

Durante a década de 1970, ela assumiu um papel de destaque como proprietária, liderando a expansão das operações pelo Nordeste do Brasil, ao lado do marido. Essa fase contribuiu para a transformação da Votorantim em uma multinacional de grande porte, com presença relevante em setores como cimento, energia, metalurgia, papel e celulose, além de investimentos estratégicos no exterior.

Maria Scripilliti leva uma vida discreta e é avessa à exposição pública. Sua liderança sempre esteve atrelada a visão de longo prazo, a solidez financeira e a gestão responsável do patrimônio familiar.