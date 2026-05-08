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João Vicente quebra silêncio após expor ator 'obcecado' por Chay Suede: 'Sou um fofoqueiro assumido'

Apresentador comentou repercussão da fofoca envolvendo um famoso que supostamente imitaria tudo o que Chay Suede faz

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:30

João Vicente de Castro no videocast Não Importa Crédito: Reprodução

João Vicente de Castro voltou a movimentar as redes sociais após comentar a repercussão de uma fofoca contada em seu videocast Não Importa. Durante um episódio recente ao lado de Gregório Duvivier, o apresentador revelou que um ator famoso teria uma verdadeira obsessão por Chay Suede, reproduzindo comportamentos, compras e até características profissionais do artista.

A história rapidamente viralizou e fez a internet tentar descobrir quem seria o suposto ator citado por João Vicente. Diante da repercussão, ele resolveu comentar o assunto em tom bem-humorado.

"Fico muito feliz em ver que o meu videocast ganhou tanta importância por conta de uma fofoca. Não julgo porque sou um fofoqueiro assumido", brincou, em conversa com a coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

João Vicente de Castro e Chay Suede 1 de 10

Segundo João, a quantidade de mensagens recebidas após a declaração mostrou o tamanho do interesse do público pelo mistério. O apresentador ainda entrou na onda dos internautas e disse que só revelaria o nome do envolvido mediante pagamento.

"Todos os meus amigos, do meio e não do meio, me mandam mensagem. Aí que a gente vê como a fofoca faz o mundo girar. Agora, sobre contar quem é, só mediante a Pix", disparou.

No videocast, João contou que o próprio Chay teria começado a perceber comportamentos estranhos do ator misterioso. Segundo ele, o artista copiaria desde objetos pessoais até escolhas profissionais do galã. "Ele compra um relógio, o cara compra um relógio. Ele compra um carro antigo, o cara compra um carro antigo. O jeito de atuar… ele imita o personagem do Chay", afirmou.

O apresentador revelou ainda que, no começo, achava que o amigo estava exagerando na desconfiança, mas mudou de opinião com o passar do tempo. "Comecei a ver que realmente é uma loucura", contou.

Apesar da curiosidade do público, João Vicente preferiu não entregar a identidade do suposto imitador e apenas aumentou ainda mais o mistério ao afirmar que se trata de "um cara com sucesso, famoso e protagonista de novela".