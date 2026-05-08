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'Que horror': Moacyr Franco causa revolta após puxar cabelo de mulher e distribuir beijo em evento beneficente; VÍDEO

Vídeos do cantor e humorista em encontro da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque dividiram opiniões e repercutiram nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:04

Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente Crédito: Reprodução/SBT e Reprodução/Redes Sociais

Moacyr Franco voltou ao centro das atenções após protagonizar momentos polêmicos durante um evento beneficente realizado em Brusque, em Santa Catarina, na última terça-feira (5). O artista, de 89 anos, participava de um chá promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque quando acabou gerando repercussão nas redes sociais por atitudes consideradas exageradas por parte do público.

Vídeos que começaram a circular na internet mostram Moacyr no palco interagindo com mulheres presentes no evento. Em uma das cenas, o cantor aparece puxando o cabelo de uma convidada e dando um beijo em seu ombro, enquanto ela demonstra surpresa com a situação. Em outros registros, é possível vê-lo beijar outras convidadas.

Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente

Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução
Moacyr Franco por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução
Moacyr Franco por Divulgação/SBT
Moacyr Franco por Divulgação/SBT
Moacyr Franco por Reprodução
O ator e comediante Moacyr Franco por Reprodução/SBT
O ator e comediante Moacyr Franco por Reprodução/SBT
O ator e comediante Moacyr Franco por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução/SBT e Reprodução/Redes sociais
O ator e comediante Moacyr Franco por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução
Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução/SBT e Reprodução/Redes Sociais
O ator e comediante Moacyr Franco por Divulgação
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Moacyr Franco puxou cabelo de mulher em evento beneficente por Reprodução

As imagens rapidamente viralizaram e dividiram opiniões entre os internautas. Enquanto parte do público encarou a situação como uma brincadeira descontraída do artista, muitos criticaram o comportamento e classificaram as atitudes como inadequadas.

"Que horror… Estar com 89 anos não lhe dá o direito de fazer isso com uma mulher", escreveu uma pessoa nas redes sociais. "Vergonha alheia… perderam completamente a noção do ridículo", comentou outra. "Ele tá ‘gagá’. Errado quem contrata para um evento tão importante quanto esse", afirmou mais uma.

Por outro lado, também houve quem defendesse o humorista. "Moacyr é brincalhão, o show dele sempre teve esse estilo", opinou uma fã.

Até o momento, nem o artista nem as mulheres envolvidas nas imagens se pronunciaram oficialmente sobre a repercussão do caso.

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Tags:

Polêmica Moacyr Franco

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