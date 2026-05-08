ABRIU O CORAÇÃO

Atriz de Três Graças relembra última conversa com o filho que morreu aos 21 anos

Ju Colombo vive Silvana em novela das 9

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:00

Ju Colombo e Lucas Colombo Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Ju Colombo no ar na TV Globo como Silvana na novela “Três Graças”, em um relato emocionante relembrou a última conversa que teve com o filho caçula, Lucas, que morreu aos 21 anos em abril de 2025, após sofrer mal súbito nos Estados Unidos.

A atriz contou, que na última ligação que teve com o filho, estava preocupada com uma tosse persistente do filho, que convivia com um problema cardíaco desde a infância. No entanto, também estava feliz pelos planos que ele fazia para o futuro do país.

Ju Colombo 1 de 6

A atriz disse no podcast Vozes do Retiro que por volta das 4 horas de uma sexta-feira havia conversou com o filho, e ele estava com “uma tosse esquisita”, e insistia para que ele procurasse um médico e realizasse exames. Inclusive, existia a possibilidade dele realizar uma cirurgia cardíaca no futuro.

“E eu já tinha falado para ele: ‘Lucas, vai ao médico. Dá uma olhada. Vamos ver se é do coração, se é uma tosse do coração. A sua médica aqui já tinha falado que podia ser que, em algum momento, você tivesse que operar. Vamos nos preparar para isso, mas vai fazer os exames’. E ele dizia: “Mamãe, eu vou, vou fazer”. Eu estava trocando muito com ele no sentido de ele entender que cada desafio era uma oportunidade de expansão muito grande”, revelou.

A atriz explicou que a filosofia budista foi essencial para enfrentar o luto. Compreender a morte a ajudou a seguir em frente após a perda. “Viemos de uma cultura em que não somos ensinados a não sentir culpa, a não achar que é castigo, principalmente como mãe”, refletiu.

“Quando eu mergulhei para estudar isso dentro da filosofia budista, que é a minha prática, compreender vida e morte como partes integrantes do que é vida. Isso me trouxe uma condição interna de seguir com a vida do Lucas dentro de mim. E isso faz muita diferença”, concluiu.

Nesta quinta-feira (7), a atriz fez uma publicação nas redes sociais celebrando uma homenagem que o filho recebeu. A Universidade Soka dos EUA estabeleceu que todos os treinos de Vôlei terão o nome Lucas Colombo.

“A cadeira ocupada por ele, recebeu uma placa e uma arte, para eternizar a sua presença. Por questões de saúde (a síndrome de Loeys-Dietz), Lucas foi proibido de jogar e passou a incentivar o time e fazer registros fotográficos”, escreveu.