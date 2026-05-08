Mirinho ordena ataque a José para enganar Alika em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (8)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:00
No capítulo desta sexta (8), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mirinho cansa de esperar e resolve acelerar o destino. Ele manda seus capangas atacarem José na estrada apenas para que ele possa 'aparecer' e salvá-lo, posando de herói para Alika. Fabrício, o fiel escudeiro, ainda tenta aconselhar o amigo sobre como agir para não levantar suspeitas.
A Nobreza do Amor
Em Batanga, o clima é de funeral antecipado. Jendal não aceita o pedido da filha e dá um ultimato a Dumi, ou ele entrega Omar, ou será sacrificado em seu lugar. O desespero toma conta de Kênia, que vê seu grande amor entre a cruz e a espada. Dumi, sem saída, decide que a única solução é a fuga, despedindo-se da princesa, mas o rei está vigiando.
Alika confidencia a Teresa que não engole a 'regeneração' de Mirinho. Ela sente falta de Tonho e a solidão a faz baixar a guarda em alguns momentos, mas sua intuição continua afiada. Mal sabe ela que o homem em quem ela começa a confiar por causa da escola é o mentor do ataque ao seu amigo José. Casemiro ainda obriga Mirinho a se envolver seriamente com a escola, tornando a farsa ainda mais difícil de manter.
Na igreja, Carrapato se recusa a sair do esconderijo, deixando Viriato de mãos atadas. Enquanto isso, José é cercado pelos capangas e o plano de Mirinho finalmente está em curso.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.