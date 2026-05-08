TURISMO

Capital do queijo tem rota para quem quer experimentar as delícias da boa mesa e ainda faz parte do Vale do Café

Localizada na serra Fluminense, essa cidade tem casarões históricos e inúmeros fatos curiosos sobre sua origem, além de diversos pontos turísticos para se deliciar



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08:00

Valença fica localizada no Vale do Café, região turística com fazendas do Império português, casarões e ainda inclui jardins com paisagismo francês Crédito: (Reprodução Youtube/Canal De Fora em Juíz de Fora

A história de Valença, conhecida como Capital do Queijo do Estado do Rio de Janeiro, não começou com esse alimento; na verdade, Valença tem sua origem no ano de 1823, a partir de um aldeamento, isto é, um povoado dos indígenas da região, que eram suprimidos pelos jesuítas.

Até mesmo o nome da cidade é em função de uma homenagem ao descendente de nobres da cidade de Valência, na Espanha, Dom Fernando José.

Valença RJ 1 de 3

No entanto, embora as raízes deste município sejam controversas, a narrativa que vem sendo trilhada por ele é um pouco distinta; em 2025, a cidade foi reconhecida como capital do queijo por meio de sanção da Lei 11.065.

Esse marco representa um grau maior de relevância para Valença, uma vez que a produção queijeira é um grande aparato local, movimentando economia, agropecuária, artesanato e cultura.

Além disso, Valença fica localizada no Vale do Café, região turística com fazendas do Império português, casarões e ainda inclui jardins com paisagismo francês.

Rota do Queijo

Quem faz o passeio por esse percurso consegue visitar fábricas produtoras de vários tipos de queijos, de inúmeras naturezas; derivados de leites de cabras, vacas e até mesmo búfalas.

A visita começa pelo Empório Rural, que faz a economia girar colocando à venda produtos dos comerciantes locais, como cervejas artesanais e pimentas, todos os alimentos produzidos na região.

Em seguida, o visitante começa a conhecer as fazendas; uma delas, a Fazenda Capril do Lago, possui um queijo premiado na França como um dos melhores queijos de cabra do mundo.

Por fim, o trajeto para nos espaços de degustação, onde existe uma variedade de queijos a disposição, para que sejam experimentados à vontade.

É indicado que quem está degustando siga uma sequência de sabores, do mais suave ao de sabor mais intenso.

Valença e o café

Para que a cidade de Valença se erguesse, a economia foi construída pedra sob pedra em cima da produção de café; a região do Vale do Café como um todo já chegou a responder por cerca de 75% de toda a produção nacional do café, em 1860, de acordo com informações registradas no Instituto Preservale.

Embora os prédios, hoje históricos, da região, tenham superado sua própria era, se mantendo em pé até os dias de hoje, fragmentos dessa narrativa acabaram ficando para trás.

Naquela época, os barões costumavam investir o dinheiro que possuíam nos casarões, obras públicas e igrejas; aconteceu, inclusive, uma apresentação no Teatro Glória para uma plateia de fazendeiros, pelo pianista polonês Gottschalk, no ano de 1869.

Roteiro atual do Vale do Café

É possível passear por diversos pontos do Vale do Café sem precisar se deslocar demais. No centro, se concentra a arquitetura do apogeu cafeeiro, já zonas mais afastadas guardam uma viagem ao tempo para o período do Brasil Imperial.

Inaugurada em 1844, a Ponte dos Arcos é um marco de 100 metros, uma ponte feita a partir de pedra, cal e óleo de baleia. Esse ponto teve a presença de Dom Pedro II em seu primeiro dia e pode ser visitado na cidade de Conservatória, próxima a Valença.