Cantor Herbert Vianna surpreende fãs ao tocar em shopping de Salvador

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Felipe Sena
Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:52
O cantor Herbert Vianna, da banda Os Paralamas do Sucesso, surpreende fãs em um shopping center de Salvador. O guitarrista e vocalista foi flagrado tocando para um grupo de pessoas em um pocket show, em frente a uma loja de instrumentos do centro comercial.
A gravação foi registrada por pessoas que tiveram a oportunidade de aproveitar o momento da rápida ‘palinha’. No vídeo, o cantor aparece numa cadeira de rodas cantando “Pro Dia Nascer Feliz”, um dos sucessos da banda e tocando um violão verde. A música foi composta por Cazuza, e amplamente conhecida na voz de Ney Matogrosso.
Banda Paralamas do Sucesso se apresenta na Concha neste domingo (23)
Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Herbert Vianna ganhou destaque musical ainda em Brasília, para onde se mudou quando ainda era criança. Em seguida, ele foi morar no Rio de Janeiro e formou a banda Os Paralamas do Sucesso, que iniciou em 1982.