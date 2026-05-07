MÚSICA

Cantor Herbert Vianna surpreende fãs ao tocar em shopping de Salvador

Cantor de ‘Os Paralamas do Sucesso’ fez pocket show em centro comercial

Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:52

Herbert Vianna em shopping de Salvador Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Herbert Vianna, da banda Os Paralamas do Sucesso, surpreende fãs em um shopping center de Salvador. O guitarrista e vocalista foi flagrado tocando para um grupo de pessoas em um pocket show, em frente a uma loja de instrumentos do centro comercial.

A gravação foi registrada por pessoas que tiveram a oportunidade de aproveitar o momento da rápida ‘palinha’. No vídeo, o cantor aparece numa cadeira de rodas cantando “Pro Dia Nascer Feliz”, um dos sucessos da banda e tocando um violão verde. A música foi composta por Cazuza, e amplamente conhecida na voz de Ney Matogrosso.

Banda Paralamas do Sucesso se apresenta na Concha neste domingo (23) 1 de 6