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Cantor Herbert Vianna surpreende fãs ao tocar em shopping de Salvador

Cantor de ‘Os Paralamas do Sucesso’ fez pocket show em centro comercial

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:52

Herbert Vianna em shopping de Salvador
Herbert Vianna em shopping de Salvador Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Herbert Vianna, da banda Os Paralamas do Sucesso, surpreende fãs em um shopping center de Salvador. O guitarrista e vocalista foi flagrado tocando para um grupo de pessoas em um pocket show, em frente a uma loja de instrumentos do centro comercial.

A gravação foi registrada por pessoas que tiveram a oportunidade de aproveitar o momento da rápida ‘palinha’. No vídeo, o cantor aparece numa cadeira de rodas cantando “Pro Dia Nascer Feliz”, um dos sucessos da banda e tocando um violão verde. A música foi composta por Cazuza, e amplamente conhecida na voz de Ney Matogrosso.

Banda Paralamas do Sucesso se apresenta na Concha neste domingo (23)

Paralamas do Suceso por @bomfimstudios
Show dos Paralamas do Sucesso na Concha Acústica, em 1990 por Lucia Correia Lima/Arquivo Correio
Paralamas do Sucesso por Tiago Caldas/CORREIO
Herbert Vianna, dos Paralamas por Tiago Caldas/CORREIO
Herbert Vianna, dos Paralamas por Tiago Caldas/CORREIO
Herbert Vianna, dos Paralamas por Tiago Caldas/CORREIO
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Paralamas do Suceso por @bomfimstudios

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Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Herbert Vianna ganhou destaque musical ainda em Brasília, para onde se mudou quando ainda era criança. Em seguida, ele foi morar no Rio de Janeiro e formou a banda Os Paralamas do Sucesso, que iniciou em 1982.

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Paralamas do Sucesso

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