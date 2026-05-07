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Clarice Falcão se arrepende ao rever vídeo do Porta dos Fundo com pessoa com nanismo: ‘Pior do que imaginava’

Cantora integrou o elenco inicial do Portal dos Fundos em 2012 e permaneceu até 2015

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:54

Clarice Falcão relembrou momento em bate-papo com João Vicente
Clarice Falcão relembrou momento em bate-papo com João Vicente Crédito: Reprodução | YouTube

A cantora Clarice Falcão, de 36 anos, revelou em entrevista ao ator João Vicente, no podcast Por Trás da Porta, que se arrepende de alguns trabalhos feitos no Porta dos Fundos, e pontuou que o conteúdo não envelheceu bem.

“O tempo passou e tem coisas que ficaram velhas, que envelheceram. Não fomos só nós”, disse. Entre muitos exemplos, Clarice citou um vídeo com o humorista Gigante Leo, pessoa com nanismo, que a incomodou ao rever. “Gente, é muito pior do que eu imaginava”, reagiu durante o podcast.

Clarice Falcão

Atriz e cantora Clarice Falcão por Reprodução | Instagram
Atriz e cantora Clarice Falcão por Reprodução | Instagram
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Atriz e cantora Clarice Falcão por Reprodução | Instagram

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“Muito, muito pior do que eu lembrava. E olha que eu já lembrava como sendo ruim”, disse. Além disso, a artista chegou a se surpreender ao saber que o canal chegou a ser processado pelo conteúdo, considerado preconceituoso.

"Fomos processados, com razão", afirmou João Vicente. "Com toda razão. E perdeu [o processo]?", perguntou Clarice. "Ganhamos", respondeu o ator. "Sem razão!", concluiu a atriz. Clarice integrou o elenco inicial do Portal dos Fundos em 2012 e permaneceu até 2015.

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