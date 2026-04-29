Homem mais rico do Brasil leva vida discreta e se dedica a causas sociais após comprar prédio mais caro da Singapura

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Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:00
O empresário Eduardo Saverin, de 44 anos, continua na liderança do ranking dos brasileiros mais ricos do mundo e o mais rico do Brasil, com fortuna estimada em R$ 227 bilhões, de acordo com lista anual de bilionários da revista Forbes.
Nascido em São Paulo, Saverin foi criado nos Estados Unidos, e é conhecido por ter ajudado Mark Zuckerberg a fundar o Facebook. Os dois se conheceram na faculdade.
Eduardo Saverin
Hoje o empresário vive uma vida discreta, mas cercada de luxo após ter comprado o imóvel mais caro de Singapura, onde mora com a esposa, Elaine Andriejanssen, uma indonésia de origem chinesa e analista financeira, e o filho, que não teve o nome divulgado.
Juntos, Severin e a esposa fundaram a Fundação Eduardo e Elaine Saverin, uma organização filantrópica, se tornando um dos principais doadores privados de Singapura.Saverin também é cofundador e copresidente da B. Capital, empresa de investimento em venture capital.
Em 2017, Severina movimentou o mercado de alto padrão de imóveis em Singapura ao comprar imóvel que bateu recorde no valor da venda na época. O brasileiro comprou o penthouse do ultra-luxuoso Sculptura Ardmore, prédio erguido ao lado de um parque na cidade-Estado de Singapura.
O imóvel de alto padrão de Saverin foi adquirido pelo bilionário por US$ 44,2 milhões, o equivalente a R$ 145 milhões para a cotação do período. A propriedade tem cerca de 10,3 mil pés quadrados e 956 m².
Saverin se formou em economia em Harvard, onde conheceu Zuckerberg e ajudou a criar a rede social em 2004. Ele foi responsável pelo investimento inicial para iniciar as operações da empresa, segundo o livro “Milionários Acidentais”, de Ben Mezrich, publicado em 2012.
A fortuna veio de uma participação minoritária na empresa. Em 2011, ele apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes em 2011, após a abertura de capital do Facebook.
Saverin e Zuckerberg romperam a parceria ao discordarem sobre os rumos da empresa. A disputa foi parar na Justiça e foi retratada no filme “A Rede Social” (2010), em que Saverin é interpretado pelo ator Andrew Garfield.
Eduardo Saverin nasceu em uma família judaico-brasileira muito rica e influente em São Paulo. Seu avô, Eugênio Saverin foi fundador da Tip-Top, famosa marca de roupas infantis, e seu pai atuava nos setores de vestuário, energia e imobiliário. A família mudou-se para Miami em 1993, quando Saverin tinha 11 anos, buscando segurança por causa de sua condição financeira.