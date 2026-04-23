SUPER RICOS

Bilionário leva vida pacata na Suíça após tentativa de sequestro contra seus filhos no Brasil

Jorge Paulo Lemann está na lista dos homens mais ricos do Brasil

Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:36

Jorge Lemann vive na Suíça Crédito: Divulgação

Hoje Jorge Paulo Lemann é considerado o 3ª homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes, na edição de 2025. No entanto, em 1999, mudou-se definitivamente para a Suíça com sua família após um acontecimento trágico.

Com patrimônio estimado em US$ 16,4 bilhões, o empresário hoje mora nas margens do lago Zurique. Na tentativa de sequestro que aconteceu há anos atrás, o carro da família foi atingido por tiros, mas nada de grave aconteceu porque, já que o automóvel em que estavam era blindado.

Jorge Paulo Lemann 1 de 3

Ativo nos negócios, Lemann continua trabalhando, mas segundo a revista Veja, fora da administração, leva uma vida sem ostentação em um vilarejo próximo de Zurique. A casa do empresário ocupa uma área vasta arborizada e isolada da rua por um muro, destoando da paisagem local, onde as residências não tem nenhuma proteção. Filho de suíço, Lemann mudou-se com a esposa Susanna para os arredores de Zurique após a tentativa de sequestro contra seus filhos.

O empresário é pai de Kim, Marc e Lara. Marc e Lara estudaram na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ainda segundo a revista, junto com a esposa, que nasceu na Suíça, o empresário se locomover de bicicleta nos vilarejos da região, pratica esportes aquáticos no lago e, durante o inverno, frequenta o chalé da família próximo a estação de esqui de St Moritz, assim como a mulher mais rica do Brasil, Vicky Safra.

Como é viver na Suíça 1 de 7

O lago Zurique é conhecido como “costa dourada” (Goldküste, em alemão), onde viveram celebridades como Tina Turner e endinheirados europeus. Inclusive, os sócios de Lemann, os também bilionários Marcel Telles e Beto Sicupira, também possuem imóveis na região.

Jorge Paulo Lemann é um dos empresários mais influentes do mundo, e através da 3G Capital, controla grandes marcas globais. Seus principais negócios incluem a AB InBev (maior cervejaria do mundo), Restaurant Brands International (Burger King, Tim Hortons, Popeyes) e a Kraft Heinz. Ele também tem participações em empresas de tecnologia e varejo.

Tentativa de sequestro

Numa reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo em 10 de março de 1999, foi informado que dois homens armados tentaram sequestrar os três filhos menores, Marc, Lara e Kim, na época com 7, 6 e 3 anos de idade respectivamente na época, na rua Seridó, zona sudoeste de São Paulo. Eles estavam sendo levados de carro para a escola, no Morumbi, região nobre, por volta das 8h.

De acordo com o jornal, o sequestro foi evitado pelo motorista e caseiro da família, José Aurelino dos Santos, de 37 anos, que foi ferido no braço direito por um dos tesos disparados. Foram pelo menos 12, contra o Passat blindado de Lemann.

O motorista que procura fazer caminhos diferentes entre a casa da família e a escola das crianças, tomou um desvio pela rua Tucumã e entrou na rua Seridó, de onde seguiria à marginal Pinheiros.

No entanto, próximo da esquina com a rua Arthur Ramos, um carro Tempra preto parou em frente ao carro da família e dois homens bem vestidos, armados com pistolas semi-automáticas, desceram do carro e mandaram Santos abrir a porta, segundo relato de José Aurelino à polícia.

O motorista não obedeceu porque o carro era blindado e atingiu a marcha ré e a sirene do carro, mas não conseguiu prosseguir porque bateu em uma camionete atrás.

Ao atirar, os vidros dianteiros foram atingidos várias vezes e perfurados por pelo menos um disparo cada. Enquanto os ladrões atiraram, Santos conseguiu desviar da camionete, sair de ré e fugir. Os desconhecidos desistiram, voltaram ao Tempra e fugiram rumo à marginal Pinheiros.