Bilionário leva vida pacata na Suíça após tentativa de sequestro contra seus filhos no Brasil

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Felipe Sena
Publicado em 23 de abril de 2026 às 18:36
Hoje Jorge Paulo Lemann é considerado o 3ª homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes, na edição de 2025. No entanto, em 1999, mudou-se definitivamente para a Suíça com sua família após um acontecimento trágico.
Com patrimônio estimado em US$ 16,4 bilhões, o empresário hoje mora nas margens do lago Zurique. Na tentativa de sequestro que aconteceu há anos atrás, o carro da família foi atingido por tiros, mas nada de grave aconteceu porque, já que o automóvel em que estavam era blindado.
Jorge Paulo Lemann
Ativo nos negócios, Lemann continua trabalhando, mas segundo a revista Veja, fora da administração, leva uma vida sem ostentação em um vilarejo próximo de Zurique. A casa do empresário ocupa uma área vasta arborizada e isolada da rua por um muro, destoando da paisagem local, onde as residências não tem nenhuma proteção. Filho de suíço, Lemann mudou-se com a esposa Susanna para os arredores de Zurique após a tentativa de sequestro contra seus filhos.
O empresário é pai de Kim, Marc e Lara. Marc e Lara estudaram na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ainda segundo a revista, junto com a esposa, que nasceu na Suíça, o empresário se locomover de bicicleta nos vilarejos da região, pratica esportes aquáticos no lago e, durante o inverno, frequenta o chalé da família próximo a estação de esqui de St Moritz, assim como a mulher mais rica do Brasil, Vicky Safra.
Como é viver na Suíça
O lago Zurique é conhecido como “costa dourada” (Goldküste, em alemão), onde viveram celebridades como Tina Turner e endinheirados europeus. Inclusive, os sócios de Lemann, os também bilionários Marcel Telles e Beto Sicupira, também possuem imóveis na região.
Jorge Paulo Lemann é um dos empresários mais influentes do mundo, e através da 3G Capital, controla grandes marcas globais. Seus principais negócios incluem a AB InBev (maior cervejaria do mundo), Restaurant Brands International (Burger King, Tim Hortons, Popeyes) e a Kraft Heinz. Ele também tem participações em empresas de tecnologia e varejo.
Numa reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo em 10 de março de 1999, foi informado que dois homens armados tentaram sequestrar os três filhos menores, Marc, Lara e Kim, na época com 7, 6 e 3 anos de idade respectivamente na época, na rua Seridó, zona sudoeste de São Paulo. Eles estavam sendo levados de carro para a escola, no Morumbi, região nobre, por volta das 8h.
De acordo com o jornal, o sequestro foi evitado pelo motorista e caseiro da família, José Aurelino dos Santos, de 37 anos, que foi ferido no braço direito por um dos tesos disparados. Foram pelo menos 12, contra o Passat blindado de Lemann.
O motorista que procura fazer caminhos diferentes entre a casa da família e a escola das crianças, tomou um desvio pela rua Tucumã e entrou na rua Seridó, de onde seguiria à marginal Pinheiros.
No entanto, próximo da esquina com a rua Arthur Ramos, um carro Tempra preto parou em frente ao carro da família e dois homens bem vestidos, armados com pistolas semi-automáticas, desceram do carro e mandaram Santos abrir a porta, segundo relato de José Aurelino à polícia.
O motorista não obedeceu porque o carro era blindado e atingiu a marcha ré e a sirene do carro, mas não conseguiu prosseguir porque bateu em uma camionete atrás.
Ao atirar, os vidros dianteiros foram atingidos várias vezes e perfurados por pelo menos um disparo cada. Enquanto os ladrões atiraram, Santos conseguiu desviar da camionete, sair de ré e fugir. Os desconhecidos desistiram, voltaram ao Tempra e fugiram rumo à marginal Pinheiros.
De acordo com a Folha, o delegado Orlando Basílio, titular da 15ª DP (Itaim Bibi), que apurou o crime, a camionete poderia estar envolvida no episódio, já que o proprietário não apresentou queixa da batida ou testemunhou sobre os tiros.