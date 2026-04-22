De estação de esqui na Suíça à São Paulo: onde moram os bilionários mais ricos do Brasil

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Felipe Sena
Publicado em 22 de abril de 2026 às 20:52
Ser bilionário traz possibilidade de morar em qualquer lugar do mundo, e muitos brasileiros preferem localizações fora do país, especialmente a Suíça, país frio, com boa qualidade de vida e paisagens que parecem saídas de um sonho.
O Brasil é o sétimo país com o maior número de bilionários, com 69 bilionários e uma fortuna de US$ 231 milhões. Os Estados Unidos ainda é o país com o maior número de pessoas com fortunas bilionárias. São 913 que, juntas, tem US$ 5,7 trilhões. China fica em segundo lugar, com 406 bilionários e patrimônio de US$ 1,3 trilhão.
Como é viver na Suíça
Metade dos 10 brasileiros mais ricos moram fora do Brasil, segundo a revista Forbes. A Suíça abriga 3 desses brasileiros: Vicky Safra, a mulher mais rica do Brasil, além de Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sucupira. Já no Brasil, a cidade preferida dos bilionários para viver é São Paulo. Veja lista:
Eduardo Saverin
Vive na Singapura desde 2012, quando renunciou à cidadania dos Estados Unidos junto do IPO do Facebook.
Vicky Safra e família
A herdeira de Joseph Safra mora em Crans-Montana, cidade do distrito de Sierre, na Suíça, que também é uma estação de esqui. Os herdeiros do patrimônio Safra moram em Nova York, nos Estados Unidos e no Brasil.
São Paulo
Jorge Paulo Lemann e família
Jorge Paulo mora na Suíça, às margens do lago zurique. Ele deixou o Brasil com a família após uma tentativa de sequestro de seus filhos em 1999, quando o carro deles foi atingido por tiros, mas nada de grave aconteceu, já que o automóvel era blindado.
Marcel Telles e família
Mora em São Paulo, mas tem imóveis na Suíça.
Carlos Alberto Sucupira e família
Mora na cidade de St. Gallen, na Suíça.
Fernando Roberto Moreira Salles
Mora em São Paulo
Pedro Moreira Salles
Mora em São Paulo.
André Esteves
Mora em São Paulo
Alexandre Behring
Mora na cidade de Greenwich, no estado norte-americano de Connecticut.
Miguel Krigsner
Mora em Curitiba.