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Neta de homem que descobriu petróleo na própria fazenda, saiba de onde vem a fortuna de Narcisa Tamborindeguy

Socialite carioca é dona de um patrimônio baseado em herança dos pais e trabalho

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:30

Narcisa Tamborindeguy é herdeira de engenheiro influente
Narcisa Tamborindeguy é herdeira de engenheiro influente Crédito: Reprodução | Instagram

Ímpar, alegre e dona de um carisma sem igual, Narcisa Tamborindeguy, além de um dos maiores nomes da alta sociedade carioca, se tornou um ícone nas redes sociais, fazendo várias publis, e alcançando vários fãs. No entanto, alguns têm a curiosidade de saber de onde vem a fortuna da milionária, vizinha do Copacabana Palace, um dos hotéis mais icônicos do mundo.

Apesar de ter notoriedade na mídia há alguns anos, Narcisa ganhou os holofotes de fato, em 2012, quando participou da primeira temporada do reality “Mulheres Ricas”, da Band. A socialite fez tanto sucesso que a convidaram para participar da segunda temporada, em 2013.

Narcisa Tamborindeguy

Narcisa por Reprodução
Narcisa por Reprodução
Narcisa detonou Boninho em entrevista no De Frente com a Blogueirinha por Reprodução
Narcisa e Tiago Barnabé por Reprodução
Preta e Narcisa por Reprodução
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Narcisa por Reprodução

Advogada, escritora e jornalista, Narcisa revelou no primeiro episódio do programa que é neta do “primeiro homem do Brasil que descobriu petróleo na própria fazenda”. Além disso, Narcisa também fez questão de salientar seu sobrenome “Saldanha”, que advém da alta aristocracia portuguesa, evidenciando que é uma mulher nascida em “berço de ouro” e de família tradicional, com direito a brasão e tudo mais.

Narcisa é filha de um influente empresário, engenheiro e ex-deputado federal Mário Tamborindeguy que construiu obras de infraestrutura no Brasil. A família, tradicional do Rio de Janeiro, também acumulou bens através da herança materna, ligada a negócios de petróleo e tecidos.

‘Alô, alô, vovó Alice, aquele abraço’

Segundo relatos familiares e históricos, o avô materno de Narcisa, Olavo Saldanha, é reconhecido por ter descoberto petróleo em sua própria fazenda, localizada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Alice Saldanha é avó de Narcisa
Alice Saldanha é avó de Narcisa Crédito: Reprodução | Instagram

Olavo Saldanha utilizava uma torre de madeira e motores movidos a óleo cru para realizar prospecções em suas terras no início do século XX.

Essa descoberta é frequentemente citada como um marco na história da exploração de petróleo na região de Campos dos Goytacazes, uma área que posteriormente se tornaria um dos maiores pólos petrolíferos do Brasil. A mãe de Narcisa, Alice Maria de Souza Saldanha, herdou essa fazenda que se destacava pela extração de petróleo.

Narcisa e as mulhers da família Tamborindeguy
Narcisa e as mulhers da família Tamborindeguy Crédito: Reprodução | Instagram

Embora a história oficial de petróleo no Brasil destaque a descoberta pioneira no bairro do Lobato, em Salvador, na Bahia, na década de 1930, a trajetória de Olavo Saldanha é valorizada como um pioneiro particular na região fluminense.

Casamento de Narcisa e Boninho

Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Boninho, Marianna Tamborindeguy e Narcisa Tamborindeguy por Reprodução
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Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução

Mário Tamborindeguy foi dono de fábrica de engrenagens, postos de gasolina e atuou fortemente na construção de rodovias e obras públicas, como a estrada Rio-Bahia. A família detém propriedades e bens, incluindo fazendas em Campos dos Goytacazes.

Apesar da herança, Narcisa se formou e gerencia o patrimônio familiar e investimentos em imóveis. Narcisa consolidou sua própria renda através de participações em reality shows, como “Mulheres Ricas”, publicidade, campanhas publicitárias e redes sociais.

Tags:

Narcisa

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