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Mariana Rios comemora 4 meses do filho Palo: ‘A maternidade me transformou’

Atriz fez post em que reflete sobre maternidade

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 22:02

Plao veio ao mundo em dezembro do ano passado
Plao veio ao mundo em dezembro do ano passado Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Mariana Rios usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para celebrar os quatro meses do filho, Palo, e voltou a refletir sobre maternidade após uma jornada delicada para engravidar. A artista engravidou via fertilização in vitro (FIV), após dificuldades, incluindo uma incompatibilidade genética com seu parceiro e um aborto espontaneo em 2020.

“Hoje meu coração inteiro faz 4 meses de vida!”, iniciou a atriz no texto. “Essa conquista nunca foi só minha. Foi de cada mulher que se reconheceu na minha história. De cada pessoa que acreditou junto comigo, mesmo quando eu precisava aprender a acreditar também. A maternidade me transformou, mas o caminho até ela me fortaleceu de um jeito que eu nem sei explicar”, escreveu Mariana Rios.

Mariana Rios

Mariana Rios e Palo por Reprodução
Mariana Rios e Palo por Reprodução
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
Mariana Rios por Reprodução/Instagram
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Mariana Rios e Palo por Reprodução

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“Muito obrigada a todos vocês por tudo, por tanto! Obrigada meu filho por me ensinar todos os dias o verdadeiro significado da palavra ‘amor’. M.R ?”, finalizou.

Após perder o primeiro filho, Mariana Rios descobriu um problema de saúde, a trombofilia adquirida, condição que aumenta a tendência de formação de coágulos no sangue e pode dificultar a gravidez ou até levar a perdas gestacionais.

Mariana Rios e Juca Diniz

Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Juca Diniz é 11 anos mais novo que Mariana Rios por Reprodução
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Juca Diniz e Mariana Rios estão juntos desde 2023 por Reprodução
Juca Diniz é atleta por Reprodução
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
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Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram

A jornada até uma nova gestação foi marcada por desafios, incluindo tentativas de fertilização in vitro e períodos de incertezas, que a atriz compartilhou abertamente com o público ao longo dos anos.

O anúncio da gravidez foi feito em junho do ano passado e o pequeno veio ao mundo no dia 22 de dezembro. Palo é fruto do relacionamento da atriz com o economista e atleta Juca Diniz, com quem Mariana vive um relacionamento desde 2023.

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Mariana Rios Maternidade

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