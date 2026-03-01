'DÓI MAS CURA'

Após crise com febre e dor, Mariana Rios revela diagnóstico e faz desabafo sobre maternidade

Atriz afirma estar em casa, sob medicação, e descreve dor física e emociona

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 10:18

Mariana Rios com o filho e no colo da mãe Crédito: Reprodução

A atriz e apresentadora Mariana Rios, 40 anos, usou as redes sociais neste sábado (28) para compartilhar um desabafo sobre os impactos físicos e emocionais da maternidade. Ela contou ter enfrentado febre e calafrios em decorrência de uma mastite, inflamação comum no período de amamentação.

No relato publicado no Instagram, Mariana descreveu a intensidade do episódio: “Ontem eu tive febre. Calafrio. Uma mastite que me atravessou o corpo e a alma”. Segundo ela, a experiência ultrapassou a dor física e trouxe reflexões profundas.

Mãe pela primeira vez desde dezembro, quando nasceu Palo, a artista afirmou que a maternidade tem provocado mudanças graduais na maneira como enxerga a própria história. “Depois que me tornei mãe, passei a olhar a minha mãe com outros olhos. Não foi de uma hora pra outra. Foi no silêncio das madrugadas. Foi na vulnerabilidade que a maternidade escancara.”

Mariana Rios e o filho, Palo 1 de 3

Desde o nascimento do filho, Mariana vem dividindo com seguidores momentos do pós-parto, como noites sem dormir, desafios da amamentação e transformações no corpo. No texto mais recente, ela reconheceu que passou a rever antigas percepções. “Eu comecei a entender dores que antes eu julgava exagero. Comecei a enxergar dificuldades que antes eu nem percebia.”

Ao falar sobre a mastite, destacou também o aspecto emocional envolvido, especialmente diante da possibilidade de interromper a amamentação. “A dor física é intensa. Mas existe também uma dor emocional difícil de explicar. A dor de entender que o leite materno esteja chegando ao fim. A dor de aceitar que algumas fases simplesmente se encerram, mesmo quando a gente ainda não estava pronta.” E completou: “Respeitar isso também é maturidade. Respeitar isso também é amor.”

Mariana informou que está em casa e segue em tratamento. “Hoje eu estou mais quieta. Em casa. Tomando medicamentos que ainda vão me acompanhar por alguns dias.” Apesar do quadro, disse se sentir “absurdamente privilegiada por poder estar com ele”, referindo-se ao filho.

Ao refletir sobre as mudanças trazidas pela maternidade, ela resumiu: “Meu corpo mudou. Meu ritmo mudou. Minha forma de amar mudou.” E concluiu: “A maternidade dói. Mas ela também cura.”