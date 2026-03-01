'DIREITO DE SER FEIA'

Virginia posa de biquíni no closet da mansão de Vini Jr e mostra corpão

Influenciadora compartilha selfie no closet do jogador, mostra momento na academia e relembra show exclusivo

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 11:38

Virgínia Fonseca mostrou corpo Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca, 26 anos, chamou atenção nas redes sociais neste sábado (28) ao publicar uma foto de biquíni na mansão do namorado, Vini Jr., em Madri, na Espanha.

Na imagem, feita diante do espelho do closet, Virginia aparece de cabelo preso, sem maquiagem e pronta para iniciar o treino da manhã. Ao fundo, é possível notar parte da coleção de tênis e casacos do jogador.

Bem-humorada, ela comentou o próprio visual na legenda da publicação: "E 'bora' exercer o direito de ser feia".

Em seguida, a influenciadora mostrou que o atleta também estava na academia da residência, acompanhando a rotina de exercícios.

Show exclusivo na mansão

Na noite anterior (27), o casal viveu outro momento especial na casa em Madri. Virginia foi surpreendida com uma apresentação exclusiva dos netos e de um dos filhos de Bob Marley.