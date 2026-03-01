ASTROLOGIA

Março de 2026 traz um despertar emocional profundo para cada signo lunar e revela onde sua vida precisa mudar agora

O mês traz clareza sobre sentimentos, padrões antigos e decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:00

Signos e a Superlua

Março de 2026 chega com um clima de revisão interna, decisões emocionais importantes e uma sensação de que algo precisa se ajustar por dentro antes de mudar por fora. É um mês que mexe com reações, memórias e expectativas, pedindo mais consciência na forma como cada pessoa lida com suas próprias emoções. A previsão é do site "Hindustan Times".

Diferente do signo solar, que representa sua identidade mais visível e a forma como você se expressa no mundo, o signo lunar fala sobre emoções, instintos, necessidades afetivas e padrões inconscientes. Ele revela como você reage quando ninguém está olhando, como busca segurança e o que realmente toca seu coração. Por isso, acompanhar as previsões pelo signo lunar ajuda a entender movimentos internos mais profundos.

Para descobrir o seu signo lunar, é necessário saber a data, a cidade e principalmente o horário exato do seu nascimento. Com essas informações, você pode fazer um mapa astral gratuito em sites especializados. Como a posição da Lua muda rapidamente, o horário correto faz toda a diferença no resultado.

Em março, cada signo lunar é convidado a encarar a própria verdade com mais maturidade. Seja no amor, no trabalho ou na relação com o passado, o mês mistura inquietação e clareza. Há um chamado para abandonar ilusões, rever padrões e agir com mais honestidade emocional.

Áries: Março testa sua forma de reagir. A impaciência pode aumentar, atrasos irritam e a sensação de que tudo anda devagar demais provoca tensão. Esse desconforto revela o que você tem evitado enfrentar. Surge uma vontade forte de liderar e tomar decisões rápidas, mas agir por impulso pode gerar arrependimentos. Estratégia e pausa antes de responder serão fundamentais.

Touro: A sensação de segurança entra em revisão. Questões financeiras ganham peso e decisões ligadas à estabilidade exigem planejamento de longo prazo. Pode surgir apego excessivo ao conforto ou resistência a mudanças necessárias. Buscar controle não trará tranquilidade, mas diálogo e organização sim. Revisar gastos e prioridades será essencial.

Gêmeos: A mente acelera. Informações demais, conversas importantes e possíveis ruídos de comunicação marcam o mês. Há tendência a interpretar tons e mensagens além do que foi dito. Leia contratos com atenção, evite decisões precipitadas e seja clara ao expressar o que sente. Comunicação objetiva será sua maior aliada.

Câncer: A sensibilidade se intensifica. Memórias antigas podem ressurgir não para ferir, mas para mostrar o quanto você evoluiu. O trabalho pode parecer emocionalmente desgastante, exigindo que você proteja sua energia. Em vez de se fechar, expresse suas necessidades com honestidade. Vulnerabilidade consciente fortalece vínculos.

Leão: Março traz lições sobre validação e autoestima. A necessidade de reconhecimento pode aumentar, assim como a frustração se você se sentir ignorada. Sua visibilidade cresce, mas o destaque precisa vir acompanhado de disciplina. No amor, intensidade e expectativas ficam mais evidentes. Fale sobre o que deseja em vez de esperar que adivinhem.

Virgem: Um período de autoavaliação profunda começa. Você pode ficar mais crítica consigo mesma e determinada a ajustar rotinas e finanças. Pequenas mudanças geram grandes resultados agora. Evite se isolar emocionalmente por padrões elevados demais. Orientar não é o mesmo que criticar, especialmente nas relações.

Libra: O foco recai sobre equilíbrio nos relacionamentos. Você pode se sentir dividida entre manter a paz e dizer o que realmente pensa. Parcerias passam por análise e desequilíbrios ficam evidentes. Harmonia verdadeira exige reciprocidade. Se algo estiver unilateral, é hora de rever seus limites.

Escorpião: A profundidade emocional aumenta. Você se torna mais observadora e menos tolerante com incoerências. Verdades ocultas podem vir à tona. É um mês estratégico, em que movimentos discretos fortalecem seus planos de longo prazo. Confiança vira tema central. Evite testes emocionais e concentre energia no que realmente importa.

Sagitário: A vontade de expandir fala alto. Inquietação, desejo de viajar, estudar ou explorar novas ideias se intensificam. Velhas crenças podem ser questionadas. O crescimento está além da zona de conforto. Dizer sim a experiências diferentes abre portas inesperadas.

Capricórnio: A seriedade domina o mês. Responsabilidades aumentam, mas sua força também. O foco se volta para metas duradouras e organização prática da vida. Relações imaturas tendem a incomodar mais do que antes. Disciplina e visão estratégica garantem avanços consistentes.

Aquário: Independência emocional ganha destaque. Você pode se sentir inspirada, imprevisível e pronta para romper padrões antigos. Ideias inovadoras surgem com facilidade. A liberdade se torna prioridade. Se algo limitar sua autenticidade, o desejo de se afastar será imediato.