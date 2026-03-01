Acesse sua conta
Março de 2026 traz um despertar emocional profundo para cada signo lunar e revela onde sua vida precisa mudar agora

O mês traz clareza sobre sentimentos, padrões antigos e decisões que não podem mais ser adiadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:00

Signos e a Superlua
Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

Março de 2026 chega com um clima de revisão interna, decisões emocionais importantes e uma sensação de que algo precisa se ajustar por dentro antes de mudar por fora. É um mês que mexe com reações, memórias e expectativas, pedindo mais consciência na forma como cada pessoa lida com suas próprias emoções. A previsão é do site "Hindustan Times".

Diferente do signo solar, que representa sua identidade mais visível e a forma como você se expressa no mundo, o signo lunar fala sobre emoções, instintos, necessidades afetivas e padrões inconscientes. Ele revela como você reage quando ninguém está olhando, como busca segurança e o que realmente toca seu coração. Por isso, acompanhar as previsões pelo signo lunar ajuda a entender movimentos internos mais profundos.

Para descobrir o seu signo lunar, é necessário saber a data, a cidade e principalmente o horário exato do seu nascimento. Com essas informações, você pode fazer um mapa astral gratuito em sites especializados. Como a posição da Lua muda rapidamente, o horário correto faz toda a diferença no resultado.

Em março, cada signo lunar é convidado a encarar a própria verdade com mais maturidade. Seja no amor, no trabalho ou na relação com o passado, o mês mistura inquietação e clareza. Há um chamado para abandonar ilusões, rever padrões e agir com mais honestidade emocional.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
Áries: Março testa sua forma de reagir. A impaciência pode aumentar, atrasos irritam e a sensação de que tudo anda devagar demais provoca tensão. Esse desconforto revela o que você tem evitado enfrentar. Surge uma vontade forte de liderar e tomar decisões rápidas, mas agir por impulso pode gerar arrependimentos. Estratégia e pausa antes de responder serão fundamentais.

Touro: A sensação de segurança entra em revisão. Questões financeiras ganham peso e decisões ligadas à estabilidade exigem planejamento de longo prazo. Pode surgir apego excessivo ao conforto ou resistência a mudanças necessárias. Buscar controle não trará tranquilidade, mas diálogo e organização sim. Revisar gastos e prioridades será essencial.

Gêmeos: A mente acelera. Informações demais, conversas importantes e possíveis ruídos de comunicação marcam o mês. Há tendência a interpretar tons e mensagens além do que foi dito. Leia contratos com atenção, evite decisões precipitadas e seja clara ao expressar o que sente. Comunicação objetiva será sua maior aliada.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: A sensibilidade se intensifica. Memórias antigas podem ressurgir não para ferir, mas para mostrar o quanto você evoluiu. O trabalho pode parecer emocionalmente desgastante, exigindo que você proteja sua energia. Em vez de se fechar, expresse suas necessidades com honestidade. Vulnerabilidade consciente fortalece vínculos.

Leão: Março traz lições sobre validação e autoestima. A necessidade de reconhecimento pode aumentar, assim como a frustração se você se sentir ignorada. Sua visibilidade cresce, mas o destaque precisa vir acompanhado de disciplina. No amor, intensidade e expectativas ficam mais evidentes. Fale sobre o que deseja em vez de esperar que adivinhem.

Virgem: Um período de autoavaliação profunda começa. Você pode ficar mais crítica consigo mesma e determinada a ajustar rotinas e finanças. Pequenas mudanças geram grandes resultados agora. Evite se isolar emocionalmente por padrões elevados demais. Orientar não é o mesmo que criticar, especialmente nas relações.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
Libra: O foco recai sobre equilíbrio nos relacionamentos. Você pode se sentir dividida entre manter a paz e dizer o que realmente pensa. Parcerias passam por análise e desequilíbrios ficam evidentes. Harmonia verdadeira exige reciprocidade. Se algo estiver unilateral, é hora de rever seus limites.

Escorpião: A profundidade emocional aumenta. Você se torna mais observadora e menos tolerante com incoerências. Verdades ocultas podem vir à tona. É um mês estratégico, em que movimentos discretos fortalecem seus planos de longo prazo. Confiança vira tema central. Evite testes emocionais e concentre energia no que realmente importa.

Sagitário: A vontade de expandir fala alto. Inquietação, desejo de viajar, estudar ou explorar novas ideias se intensificam. Velhas crenças podem ser questionadas. O crescimento está além da zona de conforto. Dizer sim a experiências diferentes abre portas inesperadas.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: A seriedade domina o mês. Responsabilidades aumentam, mas sua força também. O foco se volta para metas duradouras e organização prática da vida. Relações imaturas tendem a incomodar mais do que antes. Disciplina e visão estratégica garantem avanços consistentes.

Aquário: Independência emocional ganha destaque. Você pode se sentir inspirada, imprevisível e pronta para romper padrões antigos. Ideias inovadoras surgem com facilidade. A liberdade se torna prioridade. Se algo limitar sua autenticidade, o desejo de se afastar será imediato.

Peixes: A sensibilidade se amplia e as emoções ficam mais intensas. Intuição e criatividade se fortalecem, favorecendo conexões espirituais e artísticas. No amor, profundidade emocional aumenta, mas estabelecer limites claros será essencial para proteger seu coração. Ouvir seus instintos evita ilusões desnecessárias.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

