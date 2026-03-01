MEDO

Ex-BBB tem voo cancelado e relata explosões em Dubai: 'Não dá pra sair daqui'

Ela conta que a explosão foi em um lugar muito próximo de onde ela está, que as janelas chegaram a tremer

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 14:23

Ex-BBB tem voo cancelado e relata explosões em Dubai: 'Não dá pra sair daqui' Crédito: Reprodução

A ex-BBB Ariadna Arantes, 41 anos, viveu momentos de tensão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã deste domingo (1). A influenciadora, que foi a primeira mulher trans a participar do Big Brother Brasil, contou em seus stories, no Instagram, que ouviu explosões e que as janelas do local no qual está hospedada tremeram. Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, estariam sendo atingidas por destroços de drones interceptados no conflito que toma o Oriente Médio numa operação conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

"Gente, eu estava relaxando aqui agora... estou toda me tremendo... as janelas tremeram, teve uma explosão muito próxima. Acordei assustada, todo mundo pulou na sala. Meu voo foi cancelado. Acho que até o dia 5 de março não dá pra sair daqui de Dubai. Estou ficando realmente muito preocupada", revelou.

Minutos depois, ela foi surpreendida com uma nova explosão, aumentando ainda mais a sensação de insegurança. "Meu Deus do céu, teve outra aqui agora. Acabei de escutar novamente. Ai, gente, só Deus mesmo". Mais cedo, Ariadna saiu de carro pelas ruas de Dubai para ir buscar joias que tinha encomendado. No caminho, ela se assustou ao ver uma grande mancha de fumaça preta no céu. Ela afirmou que não sabia o que tinha acontecido, mas a cena a impactou.

Ariadna informou que está hospedada na casa de um amigo de longa data e revelou que a orientação do governo é para que as pessoas se mantenham dentro de casa. Nos Stories do Instagram, ela mostrou um alerta emitido para todos os cidadãos pelo celular. O alerta de emergência diz que "diante da situação atual, um potencial ameaça de mísseis, procure imediatamente o abrigo mais próximo, e fique longe de janelas, portas e áreas descobertas. Aguarde por novas instruções".