Cor e número da sorte de hoje (1º de março): início de mês pede foco, estratégia e renovação de metas

O domingo favorece planejamento, organização e decisões conscientes para começar março com mais segurança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia de hoje, dia 1º de março, marca um novo ciclo. É um bom momento para rever objetivos, reorganizar finanças e estabelecer prioridades claras. Relações pedem mais presença e menos distrações. Pequenos gestos constroem grandes resultados quando há constância e intenção.

Áries: Definir metas claras ajuda a iniciar o mês com confiança. Evite sobrecarga desnecessária.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 1

Touro: Organização financeira será prioridade. Ajustar expectativas traz mais tranquilidade.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 8

Gêmeos: Comunicação alinhada fortalece parcerias. Planejar antes de agir evita retrabalho.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Momento ideal para reorganizar emoções e prioridades. Conexões familiares ganham destaque.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Leão: Reavaliar objetivos profissionais traz clareza. Evite gastos motivados apenas por impulso.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Planejamento detalhado será seu diferencial. Pequenos ajustes trazem grandes avanços.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: Equilíbrio entre lazer e responsabilidade será essencial. Cuidado com promessas precipitadas.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 2

Escorpião: Determinação ajuda a iniciar projetos com força total. Estratégia financeira garante estabilidade.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Sagitário: Revisar metas de longo prazo traz direção. Evite dispersão de energia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Disciplina no início do mês garante resultados sólidos. Organização será sua aliada.

Cor da sorte: Cinza chumbo

Número da sorte: 4

Aquário: Novas ideias ganham espaço. Planejamento inteligente evita contratempos.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade ajuda a definir prioridades. Momento favorável para renovar intenções.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 10

