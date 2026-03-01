Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de março de 2026 às 09:00
A energia de hoje, dia 1º de março, marca um novo ciclo. É um bom momento para rever objetivos, reorganizar finanças e estabelecer prioridades claras. Relações pedem mais presença e menos distrações. Pequenos gestos constroem grandes resultados quando há constância e intenção.
Áries: Definir metas claras ajuda a iniciar o mês com confiança. Evite sobrecarga desnecessária.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 1
Touro: Organização financeira será prioridade. Ajustar expectativas traz mais tranquilidade.
Cor da sorte: Verde oliva
Número da sorte: 8
Gêmeos: Comunicação alinhada fortalece parcerias. Planejar antes de agir evita retrabalho.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Câncer: Momento ideal para reorganizar emoções e prioridades. Conexões familiares ganham destaque.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 6
Leão: Reavaliar objetivos profissionais traz clareza. Evite gastos motivados apenas por impulso.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Virgem: Planejamento detalhado será seu diferencial. Pequenos ajustes trazem grandes avanços.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 5
Libra: Equilíbrio entre lazer e responsabilidade será essencial. Cuidado com promessas precipitadas.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 2
Escorpião: Determinação ajuda a iniciar projetos com força total. Estratégia financeira garante estabilidade.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 7
Sagitário: Revisar metas de longo prazo traz direção. Evite dispersão de energia.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 11
Capricórnio: Disciplina no início do mês garante resultados sólidos. Organização será sua aliada.
Cor da sorte: Cinza chumbo
Número da sorte: 4
Aquário: Novas ideias ganham espaço. Planejamento inteligente evita contratempos.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 22
Peixes: Sensibilidade ajuda a definir prioridades. Momento favorável para renovar intenções.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 10