Cor e número da sorte de hoje (1º de março): início de mês pede foco, estratégia e renovação de metas

O domingo favorece planejamento, organização e decisões conscientes para começar março com mais segurança

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia de hoje, dia 1º de março, marca um novo ciclo. É um bom momento para rever objetivos, reorganizar finanças e estabelecer prioridades claras. Relações pedem mais presença e menos distrações. Pequenos gestos constroem grandes resultados quando há constância e intenção.

Áries: Definir metas claras ajuda a iniciar o mês com confiança. Evite sobrecarga desnecessária.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 1

Touro: Organização financeira será prioridade. Ajustar expectativas traz mais tranquilidade.

Cor da sorte: Verde oliva

Número da sorte: 8

Gêmeos: Comunicação alinhada fortalece parcerias. Planejar antes de agir evita retrabalho.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Câncer: Momento ideal para reorganizar emoções e prioridades. Conexões familiares ganham destaque.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Leão: Reavaliar objetivos profissionais traz clareza. Evite gastos motivados apenas por impulso.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Virgem: Planejamento detalhado será seu diferencial. Pequenos ajustes trazem grandes avanços.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 5

Libra: Equilíbrio entre lazer e responsabilidade será essencial. Cuidado com promessas precipitadas.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 2

Escorpião: Determinação ajuda a iniciar projetos com força total. Estratégia financeira garante estabilidade.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Sagitário: Revisar metas de longo prazo traz direção. Evite dispersão de energia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Capricórnio: Disciplina no início do mês garante resultados sólidos. Organização será sua aliada.

Cor da sorte: Cinza chumbo

Número da sorte: 4

Aquário: Novas ideias ganham espaço. Planejamento inteligente evita contratempos.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade ajuda a definir prioridades. Momento favorável para renovar intenções.

Cor da sorte: Prata