Sequestro e falência: milionário matou a esposa e as filhas enquanto dormiam e chocou o Brasil

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Felipe Sena
Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:20
Um crime seguido de duas tragédias chocou a classe média alta do Rio de Janeiro e gerou repercussão nacional. Após não suportar a falência da família, o engenheiro Waldo de Carvalho Wunder, de 57 anos, matou a esposa, Paulette Kahane, de 48 anos, e as filhas, Carolina, de 19 anos, e Mariana, de 14 anos.
A tragédia aconteceu na Barra da Tijuca, bairro de classe média alta do Rio de Janeiro, em 2003. Antes da tragédia, ele foi sequestrado e viu a falência de suas empresas.
Waldo de Carvalho Wunder
Na madrugada de 27 de maio de 2003, na cobertura onde a família vivia, com um total de 18 disparos, Waldo matou a esposa e as filhas enquanto elas dormiam, de acordo com o jornal Folha de SP. Apesar de nada justificar um assassinato, o engenheiro não superava a falencia de seus negócios, o que dificultava o convívio familiar. Carolina era estudante de odontologia na Universidade Estácio de Sá e Mariana estava na 8ª série do Colégio Carolina Patrício, uma escola cara, localizada na zona sul da cidade.
Na década de 1990, o empresário viu sua indústria de tintas falir. Em seguida, decidiu investir em uma franquia de uma grife paulistana de roupas femininas, mas precisou fechar a loja menos de um ano depois. As dívidas ficaram próximas a R$ 1 milhão, e Wunder respondia na Justiça a processos de cobranças, de acordo com a revista J.P.
Oito anos antes do crime, Wunder foi sequestrado, e ficou 15 dias preso em um cativeiro na Favela da Rocinha, em São Conrado, durante 15 dias. O empresário foi torturado, recebeu pancadas e, mesmo depois de solto, continuou sendo ameaçado, o que o levou a adquirir armas para proteger a família.
Por causa do sequestro, Paulette teve que vender uma loja no Fashion Mall, shopping center do Rio de Janeiro, seis meses antes de ser morta pelo esposo.
Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.