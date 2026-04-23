INVESTIMENTOS

Fernanda Keulla, campeã do BBB 13 revela o que fez com prêmio

Jornalista delegou administração do milhão ao pai, que é administrador

Felipe Sena

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:37

Fernanda Keulla faz coberturas da 'Rede BBB' Crédito: Reprodução | Instagram

Uma das participantes mais conhecidas do Big Brother Brasil, Fernanda Keulla, revelou o que fez com o prêmio que conquistou no BBB 13. Há 13 anos, o prêmio era de R$ 1,5 milhão.

Segundo o jornal O Globo, a apresentadora disse que o prêmio não é uma “Mega-Sena acumulada”. “Eu tive muita consciência. Meu pai é contador. Deleguei a ele a administração desse dinheiro: ele pagou a faculdade de Medicina da minha irmã, administrou e investiu. Compramos uma casa e investimos em propriedades”, revelou Fernanda Keulla, que é formada em Direito.

Fernanda Keulla 1 de 4

Ao aparecer ao vivo na grande final do BBB 26, Fernanda Keulla revelou sua torcida por Ana Paula. “Acho que a Ana Paula vai ter trabalho para administrar esses R$ 5 milhões. É muita responsabilidade. Tomara que ela não saia gastando com luxos por aí”, disse.