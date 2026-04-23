Fernanda Keulla, campeã do BBB 13 revela o que fez com prêmio

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Felipe Sena
Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:37
Uma das participantes mais conhecidas do Big Brother Brasil, Fernanda Keulla, revelou o que fez com o prêmio que conquistou no BBB 13. Há 13 anos, o prêmio era de R$ 1,5 milhão.
Segundo o jornal O Globo, a apresentadora disse que o prêmio não é uma “Mega-Sena acumulada”. “Eu tive muita consciência. Meu pai é contador. Deleguei a ele a administração desse dinheiro: ele pagou a faculdade de Medicina da minha irmã, administrou e investiu. Compramos uma casa e investimos em propriedades”, revelou Fernanda Keulla, que é formada em Direito.
Fernanda Keulla
Ao aparecer ao vivo na grande final do BBB 26, Fernanda Keulla revelou sua torcida por Ana Paula. “Acho que a Ana Paula vai ter trabalho para administrar esses R$ 5 milhões. É muita responsabilidade. Tomara que ela não saia gastando com luxos por aí”, disse.
Fernanda Keulla deixou a advocacia para se dedicar a TV. Ela é apresentadora e repórter de coberturas do “Rede BBB”, e foi a grande campeã do BBB 13, vencendo com 62,79% dos votos após se destacar por sua personalidade expansiva e forte desempenho em provas. A apresentadora viveu um romance intenso com André Martinelli e manteve alianças estratégicas.