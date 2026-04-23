Jordana e Jonas Sulzbach quebram o silêncio sobre romance após o BBB 26

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:05
Jordana e Jonas Sulzbach abriram o jogo sobre o que aconteceu entre eles depois do BBB 26. O influenciador e a advogada chamaram atenção ao protagonizarem um dos momentos amorosos mais comentados da edição, com um beijo durante uma das festas da casa, que acabou rendendo a vitória na categoria Momento Edição de Colecionador do Prêmio gshow BBB.
Ao receberem o prêmio, a influenciadora Foquinha entrou no assunto que muita gente queria saber e questionou sobre um possível affair fora do reality. "Como é que fica esse negócio aqui fora?", perguntou. Jordana respondeu de forma direta: "Independente de qualquer coisa, somos amigos aqui fora".
Jonas e Jordana
Jonas também comentou a conexão vivida durante o confinamento e destacou a intensidade do programa. "O Big Brother a gente vive momentos [...] Foi um momento muito gostoso, isso inevitável. Eu até achei que a gente fosse levar o prêmio de beijo mais bonito", disse. Em tom descontraído, ele ainda brincou sobre a repercussão do casal: "A gente não fez escondido lá? Se for fazer aqui, tem que ser escondido também".