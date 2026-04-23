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Jordana e Jonas Sulzbach quebram o silêncio sobre romance após o BBB 26

Veterano e advogada esclarecem como está a relação após a saída do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06:05

Jonas e Jordana no Prêmio gshow BBB
Jonas e Jordana no Prêmio gshow BBB Crédito: Reprodução/Globo

Jordana e Jonas Sulzbach abriram o jogo sobre o que aconteceu entre eles depois do BBB 26. O influenciador e a advogada chamaram atenção ao protagonizarem um dos momentos amorosos mais comentados da edição, com um beijo durante uma das festas da casa, que acabou rendendo a vitória na categoria Momento Edição de Colecionador do Prêmio gshow BBB.

Ao receberem o prêmio, a influenciadora Foquinha entrou no assunto que muita gente queria saber e questionou sobre um possível affair fora do reality. "Como é que fica esse negócio aqui fora?", perguntou. Jordana respondeu de forma direta: "Independente de qualquer coisa, somos amigos aqui fora".

Jonas e Jordana

Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas e Jordana por Reprodução
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas e Jordana por Reprodução

Jonas também comentou a conexão vivida durante o confinamento e destacou a intensidade do programa. "O Big Brother a gente vive momentos [...] Foi um momento muito gostoso, isso inevitável. Eu até achei que a gente fosse levar o prêmio de beijo mais bonito", disse. Em tom descontraído, ele ainda brincou sobre a repercussão do casal: "A gente não fez escondido lá? Se for fazer aqui, tem que ser escondido também".

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Tags:

Bbb bbb 26 Jonas Sulzbach Jordana Jonas E Jordana

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