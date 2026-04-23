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Como é o sítio luxuoso de Paolla Oliveira avaliado em R$ 2 milhões, com piscina e lareira na serra do Rio

Refúgio da atriz chama atenção pela natureza ao redor, casa de madeira sofisticada e área de lazer completa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 05:00

Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio Crédito: Reprodução

Longe da correria das gravações e dos holofotes, Paolla Oliveira mantém um verdadeiro refúgio cercado pela natureza na região serrana do Rio de Janeiro. O sítio da atriz, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, impressiona pela estrutura voltada ao conforto, lazer e contato com o verde.

O imóvel é usado pela artista para momentos de descanso ao lado da família, amigos e também dos animais de estimação. O espaço combina clima de fazenda moderna com acabamento sofisticado e ambientes pensados para relaxar.

Sítio de Paolla Oliveira

Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução
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Sítio de Paolla Oliveira une luxo, piscina e natureza na serra do Rio por Reprodução

A casa principal foi construída em madeira e possui dois andares, com amplas janelas de vidro que valorizam a paisagem externa e permitem entrada abundante de luz natural. A proposta une rusticidade elegante e integração total com o entorno.

Na parte externa, o destaque fica para a área de lazer. O sítio conta com piscina integrada ao gramado, espaço para churrasco e uma charmosa lareira ao ar livre, ideal para noites frias na serra.

Outro ponto que chama atenção são os amplos espaços abertos, usados para atividades ao ar livre, encontros entre amigos e refeições em meio à natureza. O cenário transmite privacidade e tranquilidade, algo cada vez mais valorizado entre famosos.

Mansão de Paolla Oliveira

A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
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A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
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A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube
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A mansão de Paolla Oliveira aposta em ambientes integrados por Reprodução/YouTube

Além do sítio, Paolla também possui uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio, mas é no refúgio serrano que a atriz costuma buscar descanso e conexão longe da rotina intensa da cidade.

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