TECNOLOGIA

Você está carregando o celular do jeito errado: a ordem certa e por que colocar o carregador primeiro na tomada pode salvar seu aparelho

Ligar primeiro o carregador na tomada ajuda a proteger bateria, cabos e conectores do aparelho



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 8 de junho de 2026 às 22:22

Carregar o celular parece simples, mas a sequência da conexão pode influenciar a durabilidade dos componentes Crédito: Ilustração gerada por IA

Carregar o celular parece simples, mas a ordem dos cabos pode interferir na vida útil do aparelho. A recomendação é ligar primeiro o carregador na tomada e só depois conectar o cabo ao telefone.

Esse cuidado ajuda o fluxo de energia a se estabilizar antes de chegar ao celular. Quando a sequência é feita ao contrário, bateria, conectores e cabos podem sofrer mais desgaste com o passar do tempo.

Apps que mais 'sugam' a bateria do seu celular 1 de 10

O problema não aparece de uma vez. Ele costuma surgir aos poucos, com falhas de contato, escurecimento dos conectores, perda de eficiência na recarga e menor capacidade de retenção de carga.

Na hora de desconectar, a lógica se inverte: primeiro sai o cabo do celular, depois o carregador da tomada.

Ordem correta

A sequência recomendada é conectar o carregador à tomada antes de ligar o cabo ao aparelho. Dessa forma, o adaptador recebe a energia inicial da rede elétrica e estabiliza o fluxo antes que ele chegue ao celular.

Na prática, o carregador funciona como uma barreira contra oscilações e pequenos picos de tensão.

Quando o cabo é conectado primeiro ao telefone e só depois à tomada, os circuitos internos e a bateria ficam mais expostos ao impacto da energização inicial.

Desgaste invisível

Conectar na ordem errada pode gerar diferenças de potencial elétrico entre os contatos metálicos. Esse processo favorece faíscas microscópicas, invisíveis no uso cotidiano.

Mesmo imperceptíveis, esses microarcos podem acelerar a oxidação e a corrosão dos terminais ao longo dos anos. Ambientes úmidos ou com acúmulo de poeira aumentam o risco desse desgaste.

Nos cabos Lightning, usados em modelos mais antigos de iPhone, o problema pode aparecer como escurecimento dos conectores, manchas escuras e falhas de contato.

Já nos conectores USB-C, hoje mais comuns, a combinação entre poeira acumulada e desgaste mecânico dos contatos internos pode reduzir a eficiência da conexão.

Como desligar

No fim da recarga, a ordem deve ser inversa: primeiro, retire o cabo do celular. Depois, desconecte o carregador da tomada.

Esse procedimento interrompe o circuito de forma mais estável e reduz a possibilidade de pequenos picos de retorno ou faíscas residuais na porta do aparelho.

Cuidados com a bateria

Além da sequência correta, alguns hábitos ajudam a preservar baterias de íons de lítio. A recomendação é manter a carga, sempre que possível, entre 20% e 80%.

Também vale evitar deixar o celular ligado à tomada durante toda a noite com frequência. Usar carregadores e cabos originais ou certificados pelo fabricante é outro cuidado importante.

Retirar o carregador da tomada quando ele não estiver em uso e evitar temperaturas elevadas durante a recarga também ajudam a reduzir o estresse sobre o aparelho.