Tonho morre? Mirinho provoca acidente e deixa rival desacordado em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (29)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de abril de 2026 às 08:00
No capítulo desta quarta (29), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mirinho não cansa de provocar Tonho, e a tensão entre os dois explode de vez em uma briga na fazenda. Mas o pior acontece depois, possuído pelo rancor, Mirinho causa um acidente terrível com Tonho na estrada. O choque é tão forte que até Fabrício, comparsa do vilão, fica aterrorizado com as consequências do que acabaram de fazer.
Enquanto Tonho jaz machucado e sem sentidos no acostamento, Alika começa a sentir que algo está errado. O tempo passa e a demora do namorado gera uma angústia profunda na jovem. Paralelamente, em Batanga, a conspiração contra Jendal ganha novos aliados, com Dumi buscando a ajuda de Burak para um atentado que promete mudar os rumos do reino.
Onildo, que passava pelo local, encontra o corpo de Tonho desacordado. A dúvida que fica no ar é se o rapaz conseguirá resistir aos ferimentos ou se Mirinho finalmente conseguiu se livrar do seu maior desafeto. Alika terá que ser forte para enfrentar a notícia que está por vir.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.