Como é o rancho de Murilo Rosa com vista para as montanhas que levou 14 anos para ficar pronto

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de abril de 2026 às 12:52
Após 14 anos desde a compra do terreno em 2012, o ator Murilo Rosa finalmente celebrou a conclusão do seu novo refúgio, o Rancho do Ipê Amarelo, localizado na charmosa região de Paraíba do Sul, na Serra do Rio de Janeiro.
Veja como é o rancho de Murilo Rosa com vista para as montanhas
Murilo compartilhou com os fãs a emoção de acender as luzes da propriedade pela primeira vez. Sozinho no local, ele contemplou o projeto que saiu do papel após mais de uma década de planejamento e tijolo sobre tijolo. "Confesso que deu uma certa emoção. Fiquei ali mais umas duas horas só olhando", revelou o artista.
Diferente de muitos famosos que apenas recebem a chave na mão, Murilo fez questão de colocar a 'mão na massa', ou ao menos acompanhar cada detalhe de perto. Para ele, o segredo de uma obra bem-sucedida é a dedicação total, comparando o processo de construção ao seu empenho na atuação.
O ator deixou um conselho valioso para quem sonha em ter sua própria casa de campo, cercar-se de profissionais honestos e talentosos é fundamental, mas a presença do dono é o que faz a diferença. "Ali está o resultado do seu trabalho, seu investimento, seu tempo... isso é coisa séria", afirmou.