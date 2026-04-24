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Como é o rancho de Murilo Rosa com vista para as montanhas que levou 14 anos para ficar pronto

Localizado em Paraíba do Sul, projeto do 'Rancho do Ipê Amarelo', começou do zero em 2012

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 12:52

Murilo Rosa mostra nova rancho em serra do Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Após 14 anos desde a compra do terreno em 2012, o ator Murilo Rosa finalmente celebrou a conclusão do seu novo refúgio, o Rancho do Ipê Amarelo, localizado na charmosa região de Paraíba do Sul, na Serra do Rio de Janeiro.

Veja como é o rancho de Murilo Rosa com vista para as montanhas 1 de 13

Murilo compartilhou com os fãs a emoção de acender as luzes da propriedade pela primeira vez. Sozinho no local, ele contemplou o projeto que saiu do papel após mais de uma década de planejamento e tijolo sobre tijolo. "Confesso que deu uma certa emoção. Fiquei ali mais umas duas horas só olhando", revelou o artista.

Diferente de muitos famosos que apenas recebem a chave na mão, Murilo fez questão de colocar a 'mão na massa', ou ao menos acompanhar cada detalhe de perto. Para ele, o segredo de uma obra bem-sucedida é a dedicação total, comparando o processo de construção ao seu empenho na atuação.