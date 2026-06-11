Jennifer Lopez revela que ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio de diretor americano

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Felipe Sena
Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:03
Além de abordar a ditadura militar no Brasil, o filme “Ainda Estou Aqui” aborda vários assuntos importantes, inclusive as relações familiares, e serviu como ponto de reflexão para a cantora Jennifer Lopez, quando enfrentava um divórcio do diretor americano Ben Affleck.
Em entrevista ao podcast Films To Be Buried With, apresentado por Brett Goldstein, a cantora abriu o coração e revelou detalhes de um episódio emocionante de sua vida.
Jennifer Lopez
No período do divórcio, Jennifer explicou que estava assistindo ao filme vencedor do Oscar na presença de seu pai. “Naquela época da minha vida eu estava passando por um divórcio e pensando muito sobre meus filhos”, começou.
A cantora contou que no momento seu pai estava sentado no sofá em frente a sua cama, e uma cena específica do drama a levou às lágrimas. Em um momento, a atriz Fernanda Montenegro, que interpreta Eunice Paiva, está com os filhos na praia, enquanto busca pistas do paradeiro do esposo, Rubens Paiva.
“Eles voltam para a filmagem dela filmando ele naquele dia. Andando pela praia com uma de suas crianças em seu ombro e o outro segurando a mão. E isso e aquilo e meu pai estava sentado lá e algo aconteceu na minha cabeça e comecei a chorar com meus filhos. Minha experiência com meu pai. Como se tudo tivesse acontecido de uma vez. Toda a família sabia que eu estava passando por um momento difícil. Ele se vira e vê meu rosto, porque eu estava chorando baixinho”, desabafou Jennifer Lopez com lágrimas nos olhos.
“Oh baby, o que há de errado?”, perguntou seu pai no momento, segundo ela. “Pais são tão importantes. E ele meio que veio até mim e agarrou meu rosto. E ele disse: ‘eu te amo’. E foi isso que exatamente a minha vida naquele momento”, ressaltou.
“Acho que às vezes quando somos crianças, não sabemos se nossos pais nos amam, mesmo sabendo que eles nos amam. E então ele sabia que era isso que eu precisava. E isso curou parte de mim. Acredito que precisava ser curada para seguir em frente e desse tipo de relacionamento na minha vida. Então aquele filme me mudou e me ajudou. E graças a Deus meu pai estava lá. Não foi uma coincidência”, finalizou.