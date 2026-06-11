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Jennifer Lopez revela que ‘Ainda Estou Aqui’ mudou sua vida durante divórcio de diretor americano

Atriz detalhou momento emocionante ao lado do pai e dos filhos

Felipe Sena

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:03

Atriz se emocionou ao falar do filme Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Além de abordar a ditadura militar no Brasil, o filme “Ainda Estou Aqui” aborda vários assuntos importantes, inclusive as relações familiares, e serviu como ponto de reflexão para a cantora Jennifer Lopez, quando enfrentava um divórcio do diretor americano Ben Affleck.

Em entrevista ao podcast Films To Be Buried With, apresentado por Brett Goldstein, a cantora abriu o coração e revelou detalhes de um episódio emocionante de sua vida.

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No período do divórcio, Jennifer explicou que estava assistindo ao filme vencedor do Oscar na presença de seu pai. “Naquela época da minha vida eu estava passando por um divórcio e pensando muito sobre meus filhos”, começou.

A cantora contou que no momento seu pai estava sentado no sofá em frente a sua cama, e uma cena específica do drama a levou às lágrimas. Em um momento, a atriz Fernanda Montenegro, que interpreta Eunice Paiva, está com os filhos na praia, enquanto busca pistas do paradeiro do esposo, Rubens Paiva.

“Eles voltam para a filmagem dela filmando ele naquele dia. Andando pela praia com uma de suas crianças em seu ombro e o outro segurando a mão. E isso e aquilo e meu pai estava sentado lá e algo aconteceu na minha cabeça e comecei a chorar com meus filhos. Minha experiência com meu pai. Como se tudo tivesse acontecido de uma vez. Toda a família sabia que eu estava passando por um momento difícil. Ele se vira e vê meu rosto, porque eu estava chorando baixinho”, desabafou Jennifer Lopez com lágrimas nos olhos.

“Oh baby, o que há de errado?”, perguntou seu pai no momento, segundo ela. “Pais são tão importantes. E ele meio que veio até mim e agarrou meu rosto. E ele disse: ‘eu te amo’. E foi isso que exatamente a minha vida naquele momento”, ressaltou.

“Acho que às vezes quando somos crianças, não sabemos se nossos pais nos amam, mesmo sabendo que eles nos amam. E então ele sabia que era isso que eu precisava. E isso curou parte de mim. Acredito que precisava ser curada para seguir em frente e desse tipo de relacionamento na minha vida. Então aquele filme me mudou e me ajudou. E graças a Deus meu pai estava lá. Não foi uma coincidência”, finalizou.