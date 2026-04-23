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Triplex, piscina de resort e adega: Conheça a mansão de R$ 10 milhões do cantor que brilha em 'Três Graças'

Dono de uma fortuna estimada em R$ 80 milhões, o artista celebrou seus 52 anos em grande estilo no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:22

Mansão de R$ 10 milhões de Belo no Rio de Janeiro
Mansão de R$ 10 milhões do cantor que brilha em 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na quarta-feira (22), o cantor e ator Belo completou 52 anos de vida. Atualmente brilhando na tela da Globo como o Misael da novela 'Três Graças', o artista vive uma nova fase, cercado por um patrimônio estimado em R$ 80 milhões.

O destaque, porém, fica para o seu 'humilde' lar: uma mansão avaliada em R$ 10 milhões localizada em um dos condomínios mais exclusivos do Rio de Janeiro. A residência é um triplex projetado com pé-direito altíssimo, com muita luz natural, cozinha profissional e uma adega climatizada.

Veja como é a mansão do cantor Belo

Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução
Closet de Belo por Reprodução
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Mansão de Belo no Rio de Janeiro por Reprodução

Na parte externa, o luxo continua. O cantor desfruta de uma área de lazer completa, com uma piscina digna de resort e espaços integrados para festas particulares. 

Nas redes sociai, a namorada de Belo, a influenciadora Rayane Figliuzzi, mostrou o presente especial dado pelo pequeno Zion, de apenas 3 anos.

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O enteado do cantor preparou uma surpresa que arrancou risadas do casal. Ao abrir o pacote, o artista descobriu que os dois agora têm sungas iguais. "Tal pai, tal filho. Pra gente usar junto", celebrou o cantor.

Belo ainda ganhou um 'parabéns' dos colegas de elenco da novela das nove, com um bolo simples e muita descontração, o artista foi ovacionado nos bastidores da Globo.

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Tags:

Mansão Novela Cantor Ator Três Graças Belo

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