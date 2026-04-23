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Triplex, piscina de resort e adega: Conheça a mansão de R$ 10 milhões do cantor que brilha em 'Três Graças'

Dono de uma fortuna estimada em R$ 80 milhões, o artista celebrou seus 52 anos em grande estilo no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 10:22

Mansão de R$ 10 milhões do cantor que brilha em 'Três Graças' Crédito: Reprodução/Redes sociais

Na quarta-feira (22), o cantor e ator Belo completou 52 anos de vida. Atualmente brilhando na tela da Globo como o Misael da novela 'Três Graças', o artista vive uma nova fase, cercado por um patrimônio estimado em R$ 80 milhões.

O destaque, porém, fica para o seu 'humilde' lar: uma mansão avaliada em R$ 10 milhões localizada em um dos condomínios mais exclusivos do Rio de Janeiro. A residência é um triplex projetado com pé-direito altíssimo, com muita luz natural, cozinha profissional e uma adega climatizada.

Veja como é a mansão do cantor Belo 1 de 7

Na parte externa, o luxo continua. O cantor desfruta de uma área de lazer completa, com uma piscina digna de resort e espaços integrados para festas particulares.

Nas redes sociai, a namorada de Belo, a influenciadora Rayane Figliuzzi, mostrou o presente especial dado pelo pequeno Zion, de apenas 3 anos.

O enteado do cantor preparou uma surpresa que arrancou risadas do casal. Ao abrir o pacote, o artista descobriu que os dois agora têm sungas iguais. "Tal pai, tal filho. Pra gente usar junto", celebrou o cantor.