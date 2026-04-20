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Belo é massacrado após exibir beijo em Viviane Araújo durante show: 'Papelão'

Cantor projeta cena de novela com ex-mulher no telão e atitude divide opiniões do público

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:38

Belo é criticado por expor vídeo de beijo com a ex em novela
Belo é criticado por expor vídeo de beijo com a ex em novela Crédito: Reprodução

O cantor Belo passou a incluir em seus shows uma cena em que aparece beijando a atriz Viviane Araújo na novela Três Graças, e a decisão tem gerado repercussão nas redes sociais.

Durante a apresentação da música “Me Bloqueia”, gravada com Ferrugem, o telão exibe o momento romântico entre os personagens Misael e Consuelo, interpretados pelos dois artistas na trama. A cena foi apresentada, por exemplo, em um show realizado na última sexta-feira (18), em São Caetano do Sul, em São Paulo.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
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Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

A iniciativa dividiu opiniões. Parte do público criticou o uso da imagem, principalmente pelo fato de Belo e Viviane terem um relacionamento no passado. “Belo papelão. Achei desnecessário isso. Pegou pesado”, escreveu um internauta. “Parece promoção isso que ele está fazendo”, comentou outro. Alguns também classificaram o gesto como desrespeito aos companheiros do próprio cantor e da atriz.

Também houve questionamentos envolvendo a vida pessoal dos artistas. Atualmente, Belo se relaciona com a influenciadora Rayane Figliuzzi, enquanto Viviane é casada com o empresário Guilherme Militão.

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Em meio à repercussão, Viviane publicou uma foto ao lado do marido e do filho, Joaquim, de 3 anos, destacando a importância da família. “Tudo o que eu preciso na vida eu encontro aqui! É com vocês que meu coração encontra abrigo, a alegria floresce e o amor se renova a cada dia! Obrigada, Deus, pela minha família!”, escreveu.

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