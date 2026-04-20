Belo é massacrado após exibir beijo em Viviane Araújo durante show: 'Papelão'

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:38
O cantor Belo passou a incluir em seus shows uma cena em que aparece beijando a atriz Viviane Araújo na novela Três Graças, e a decisão tem gerado repercussão nas redes sociais.
Durante a apresentação da música “Me Bloqueia”, gravada com Ferrugem, o telão exibe o momento romântico entre os personagens Misael e Consuelo, interpretados pelos dois artistas na trama. A cena foi apresentada, por exemplo, em um show realizado na última sexta-feira (18), em São Caetano do Sul, em São Paulo.
Belo e Viviane Araújo
A iniciativa dividiu opiniões. Parte do público criticou o uso da imagem, principalmente pelo fato de Belo e Viviane terem um relacionamento no passado. “Belo papelão. Achei desnecessário isso. Pegou pesado”, escreveu um internauta. “Parece promoção isso que ele está fazendo”, comentou outro. Alguns também classificaram o gesto como desrespeito aos companheiros do próprio cantor e da atriz.
Também houve questionamentos envolvendo a vida pessoal dos artistas. Atualmente, Belo se relaciona com a influenciadora Rayane Figliuzzi, enquanto Viviane é casada com o empresário Guilherme Militão.
Em meio à repercussão, Viviane publicou uma foto ao lado do marido e do filho, Joaquim, de 3 anos, destacando a importância da família. “Tudo o que eu preciso na vida eu encontro aqui! É com vocês que meu coração encontra abrigo, a alegria floresce e o amor se renova a cada dia! Obrigada, Deus, pela minha família!”, escreveu.