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Belo é massacrado após exibir beijo em Viviane Araújo durante show: 'Papelão'

Cantor projeta cena de novela com ex-mulher no telão e atitude divide opiniões do público

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:38

Belo é criticado por expor vídeo de beijo com a ex em novela Crédito: Reprodução

O cantor Belo passou a incluir em seus shows uma cena em que aparece beijando a atriz Viviane Araújo na novela Três Graças, e a decisão tem gerado repercussão nas redes sociais.

Durante a apresentação da música “Me Bloqueia”, gravada com Ferrugem, o telão exibe o momento romântico entre os personagens Misael e Consuelo, interpretados pelos dois artistas na trama. A cena foi apresentada, por exemplo, em um show realizado na última sexta-feira (18), em São Caetano do Sul, em São Paulo.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

A iniciativa dividiu opiniões. Parte do público criticou o uso da imagem, principalmente pelo fato de Belo e Viviane terem um relacionamento no passado. “Belo papelão. Achei desnecessário isso. Pegou pesado”, escreveu um internauta. “Parece promoção isso que ele está fazendo”, comentou outro. Alguns também classificaram o gesto como desrespeito aos companheiros do próprio cantor e da atriz.

Também houve questionamentos envolvendo a vida pessoal dos artistas. Atualmente, Belo se relaciona com a influenciadora Rayane Figliuzzi, enquanto Viviane é casada com o empresário Guilherme Militão.