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Pabllo Vittar tem fotos íntimas expostas por ex-affair e relata humilhação em rodas de amigos

Artista relata relação abusiva e diz ter sido alvo de comentários após imagens serem compartilhadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:09

Pabllo Vittar
Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Pabllo Vittar usou as redes sociais para relatar uma experiência pessoal envolvendo um relacionamento recente. Em um vídeo, a artista afirmou que teve fotos íntimas expostas por um ex-affair em conversas com outras pessoas e descreveu o episódio como traumático.

“Essa pessoa me tratou super bem, a gente estava em uma sintonia. E fazia tempos que eu não encontrava alguém assim, que eu pudesse ser o Phabullo. Eu recebi uma mensagem de um conhecido meu falando que o meu [affair] estava mostrando fotos íntimas minhas em rodas de amigos. A pessoa falava nas rodas de amigos o quanto eu era besta e ingênua”, disse.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar se joga na plateia durante show e cai no chão por Reprodução/Redes Sociais
Pabllo Vittar por Reprodução
Millie Bobby Brown e Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
Pabllo Vittar em Salvador por Jadson Nascimento / Criativos
O Kanalha e Pabllo Vittar por Brenda Viana / CORREIO
João Gomes e Pabllo Vittar por Reprodução
Pabllo Vittar por Reprodução/Instagram
Pabllo Vittar lança Batidão Tropical Vol. 2 com versões de forró eletrônico e do pop internacional dos anos 90 por Divulgação/ Gabriel Renné
Pabllo Vittar lança Batidão Tropical Vol. 2 com versões de forró eletrônico e do pop internacional dos anos 90 por Divulgação/ Gabriel Renne e Design Doug Reder
Pabllo Vittar, Batidão Tropical 2, por Divulgação
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Pabllo Vittar por Reprodução

Segundo Pabllo, a situação foi descoberta enquanto se recuperava de uma cirurgia, o que intensificou o impacto emocional. “Eu sempre fui a gay frustrada, a gay afeminada, a gay que ninguém queria ficar. Aí no dia que a gente encontra alguém que bate com as nossas expectativas, com os nossos gostos, com o que parece genuinamente com a gente. É frustrante, né? Porque realmente existe amor, compaixão… Mas aí eu descobri que era tudo mentira. Nossa, foi horrível”, afirmou.

Apesar do relato, Pabllo também refletiu sobre a experiência e fez um alerta aos seguidores. “As coisas ruins acontecem, mas a gente não tem controle sobre isso. Se protejam”, concluiu.

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