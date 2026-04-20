CRIME

Pabllo Vittar tem fotos íntimas expostas por ex-affair e relata humilhação em rodas de amigos

Artista relata relação abusiva e diz ter sido alvo de comentários após imagens serem compartilhadas

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:09

Pabllo Vittar Crédito: Reprodução

Pabllo Vittar usou as redes sociais para relatar uma experiência pessoal envolvendo um relacionamento recente. Em um vídeo, a artista afirmou que teve fotos íntimas expostas por um ex-affair em conversas com outras pessoas e descreveu o episódio como traumático.

“Essa pessoa me tratou super bem, a gente estava em uma sintonia. E fazia tempos que eu não encontrava alguém assim, que eu pudesse ser o Phabullo. Eu recebi uma mensagem de um conhecido meu falando que o meu [affair] estava mostrando fotos íntimas minhas em rodas de amigos. A pessoa falava nas rodas de amigos o quanto eu era besta e ingênua”, disse.

Pabllo Vittar 1 de 15

Segundo Pabllo, a situação foi descoberta enquanto se recuperava de uma cirurgia, o que intensificou o impacto emocional. “Eu sempre fui a gay frustrada, a gay afeminada, a gay que ninguém queria ficar. Aí no dia que a gente encontra alguém que bate com as nossas expectativas, com os nossos gostos, com o que parece genuinamente com a gente. É frustrante, né? Porque realmente existe amor, compaixão… Mas aí eu descobri que era tudo mentira. Nossa, foi horrível”, afirmou.

Pabllo Vittar revela que descobriu que o homem com quem estava ficando falava mal dela pelas costas:



“Essa pessoa me tratou super bem, a gente estava em uma sintonia. E fazia tempos que eu não encontrava alguém assim, que eu pudesse ser o Phabullo. Eu recebi uma mensagem de um… pic.twitter.com/tWv5CNoSnF — poponze (@poponze) April 20, 2026