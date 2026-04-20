LUTO

Cantor Hugo se emociona em show ao revelar perda do filho e desabafa: 'Jamais iria falar isso em público'

Sertanejo se emociona no palco ao falar sobre luto e declara apoio à companheira durante apresentação

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:02

Hugo e a esposa perderam o bebê Crédito: Reprodução

O cantor Hugo emocionou o público ao interromper um show neste sábado (18) para fazer um desabafo pessoal. No palco, durante apresentação com Guilherme, ele revelou que a esposa sofreu uma perda gestacional recente.

Visivelmente abalado, o artista explicou que não pretendia tornar o assunto público, mas decidiu compartilhar o momento com os fãs. “Eu jamais iria falar isso em público. É uma vontade que eu não tenho de falar, mas eu sou muito realista, eu não quero enganar ninguém”, disse.

Hugo e a esposa perderam o bebê 1 de 4

Na sequência, confirmou a perda do bebê. “Quem me deu tudo o que eu tenho foi Deus, e minha esposa estava grávida, a gente já estava esperando um filho. Desde o dia 13, minha esposa, infelizmente, perdeu o bebê ontem”, afirmou, emocionado.

O cantor também aproveitou o momento para declarar apoio à companheira. “Eu queria falar que eu te amo, e eu estou com você em todas as situações dessa vida. Isso é só mais um aprendizado na nossa vida”, disse.