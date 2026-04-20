TÁ BEM DEMAIS

Aos 52 anos, Rodrigo Faro posa de sunga e impressiona ao exibir tanquinho

Apresentador publica passeio de lancha e recebe elogios pelo físico nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:23

Rodrigo Faro Crédito: Reprodução

O apresentador Rodrigo Faro chamou atenção dos seguidores ao compartilhar, neste domingo (19), um vídeo durante um passeio de lancha. Nas imagens, ele aparece de sunga preta e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Aos 52 anos, Faro recebeu uma série de elogios pelo físico. “Esse cara não tem 50 anos nunca”, comentou um seguidor. “50 com carcaça de 28”, escreveu outro. “Quando eu crescer quero ficar assim”, brincou mais um internauta. “Cada dia melhor”, destacou uma fã.

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