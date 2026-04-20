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Aos 52 anos, Rodrigo Faro posa de sunga e impressiona ao exibir tanquinho

Apresentador publica passeio de lancha e recebe elogios pelo físico nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:23

Rodrigo Faro
Rodrigo Faro Crédito: Reprodução

O apresentador Rodrigo Faro chamou atenção dos seguidores ao compartilhar, neste domingo (19), um vídeo durante um passeio de lancha. Nas imagens, ele aparece de sunga preta e rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Aos 52 anos, Faro recebeu uma série de elogios pelo físico. “Esse cara não tem 50 anos nunca”, comentou um seguidor. “50 com carcaça de 28”, escreveu outro. “Quando eu crescer quero ficar assim”, brincou mais um internauta. “Cada dia melhor”, destacou uma fã.

Rodrigo Faro

Rodrigo Faro faz procedimento em abdômen por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro com a mulher, Vera Viel por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro faz procedimento em abdômen por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro tira a roupa e mostra bumbum falso na Dança dos Famosos por Reprodução/TV Globo
Rodrigo Faro por Globo/Léo Rosario
Rodrigo Faro por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução | Instagram
Rodrigo Faro atuou em diversas novelas da TV Globo por Reprodução/Instagram
Rodrigo Faro por Reprodução
Rodrigo Faro por Reprodução
Rodrigo Faro compartilha rotina de treinos por Reprodução/Instagram
Vera Viel e Rodrigo Faro por Reprodução / Redes Sociais
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Rodrigo Faro faz procedimento em abdômen por Reprodução/Instagram

O vídeo mostra um momento descontraído do apresentador a bordo da embarcação, reforçando a repercussão entre os seguidores, que destacaram a boa forma e o visual do artista.

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