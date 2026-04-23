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Fotos nunca vistas de Marilyn Monroe chegam ao Brasil em exposição; veja como visitar

Acervo 'Lost Shots' revela cliques feitos apenas um mês antes da morte da estrela

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:13

Marilyn Monroe (1926-1962) em sua última sessão de fotos
Marilyn Monroe (1926-1962) em sua última sessão de fotos Crédito: Allan Grant

Marilyn Monroe continua sendo um enigma para muitos. E mais de 60 anos após sua partida, o Brasil recebe, pela primeira vez, uma exposição que promete levar o público para dentro da intimidade de uma das maiores estrelas do cinema. A mostra 'Marilyn Monroe Lost Shots' desembarca em São Paulo no dia 29 de abril, trazendo registros raros e originais daquela que seria sua última sessão de fotos.

Exposição Marilyn Monroe Lost Shots

Marilyn Monroe (1926-1962) em sua última sessão de fotos por Allan Grant
Último ensaio de Marilyn Monroe (1926-1962) serão expostas na MaPaFOTO, em São Paulo por Divulgação
Último ensaio de Marilyn Monroe (1926-1962) serão expostas na MaPaFOTO, em São Paulo por Divulgação
Último ensaio de Marilyn Monroe (1926-1962) serão expostas na MaPaFOTO, em São Paulo por Divulgação
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Marilyn Monroe (1926-1962) em sua última sessão de fotos por Allan Grant

As imagens são fruto das lentes de Allan Grant, que fotografou Marilyn em sua casa, em Los Angeles, no dia 7 de julho de 1962, exatamente um mês antes de ela ser encontrada morta. O ensaio, feito para a revista LIFE, é um registro cru de uma mulher que, apesar de estar no topo do mundo, vivia seus dias finais em silêncio.

O que torna essa exposição ainda mais especial é a história por trás dos negativos. Das mais de 400 fotos tiradas naquele dia, apenas oito chegaram às bancas em agosto de 1962. O restante do material ficou guardado a sete chaves em um cofre por décadas, passando das mãos do fotógrafo para sua esposa e, recentemente, para produtores que decidiram compartilhar esse tesouro com o mundo.

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Agora, 13 dessas fotografias originais estarão expostas na capital paulista. A iniciativa faz parte das celebrações antecipadas do centenário de nascimento de Marilyn, que será comemorado em 2026. Além das fotos, o público pode esperar por um livro e novas mostras internacionais que devem ser lançadas ainda este ano.

  • Programe-se:

Se você está em São Paulo ou planeja visitar a cidade, a abertura acontece na galeria MaPaFOTO, é a chance de ver de perto a exposição.

  • O quê: Exposição Marilyn Monroe Lost Shots
  • Quando: Abertura em 29 de abril (quarta-feira), das 18h às 21h
  • Onde: MaPaFOTO - Rua Heitor Penteado, 220, loja 11, São Paulo

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Tags:

Ensaio Fotográfico Exposição Fotos Marilyn Monroe

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