Fotos nunca vistas de Marilyn Monroe chegam ao Brasil em exposição; veja como visitar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:13
Marilyn Monroe continua sendo um enigma para muitos. E mais de 60 anos após sua partida, o Brasil recebe, pela primeira vez, uma exposição que promete levar o público para dentro da intimidade de uma das maiores estrelas do cinema. A mostra 'Marilyn Monroe Lost Shots' desembarca em São Paulo no dia 29 de abril, trazendo registros raros e originais daquela que seria sua última sessão de fotos.
Exposição Marilyn Monroe Lost Shots
As imagens são fruto das lentes de Allan Grant, que fotografou Marilyn em sua casa, em Los Angeles, no dia 7 de julho de 1962, exatamente um mês antes de ela ser encontrada morta. O ensaio, feito para a revista LIFE, é um registro cru de uma mulher que, apesar de estar no topo do mundo, vivia seus dias finais em silêncio.
O que torna essa exposição ainda mais especial é a história por trás dos negativos. Das mais de 400 fotos tiradas naquele dia, apenas oito chegaram às bancas em agosto de 1962. O restante do material ficou guardado a sete chaves em um cofre por décadas, passando das mãos do fotógrafo para sua esposa e, recentemente, para produtores que decidiram compartilhar esse tesouro com o mundo.
Agora, 13 dessas fotografias originais estarão expostas na capital paulista. A iniciativa faz parte das celebrações antecipadas do centenário de nascimento de Marilyn, que será comemorado em 2026. Além das fotos, o público pode esperar por um livro e novas mostras internacionais que devem ser lançadas ainda este ano.
Se você está em São Paulo ou planeja visitar a cidade, a abertura acontece na galeria MaPaFOTO, é a chance de ver de perto a exposição.