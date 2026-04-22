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Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Em café da manhã com a campeã do BBB 26, apresentadora confessa que não torcia pela mineira no começo do reality

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:58

Ana Maria Braga fala sobre comentário polêmico sobre Ana Paula Renault
Ana Maria Braga fala sobre comentário polêmico sobre Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem viu o Mais Você desta quarta-feira (22) presenciou um daqueles momentos de 'sinceridade' que só a Ana Maria Braga tem coragem de entregar. Recebendo a grande campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, a apresentadora não fugiu do assunto e confessou que, lá no começo do reality, sua vontade era de entrar na casa e "dar uma surra" na mineira.

Ana Maria relembrou uma fala sua que viralizou em fevereiro e explicou que, na época, quase foi "cancelada" pela torcida de Ana Paula. "Tinha hora que eu tinha vontade de te bater mesmo. Eu falei a verdade, falei no ar", disparou, rindo da situação agora que o prêmio já está garantido.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
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Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

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Ana Maria explicou que o comportamento de Ana Paula a deixava aflita, principalmente pela forma como a jornalista acuava os adversários. "Você parecia uma cobrinha. Eu falei: 'Meu Deus, se eu estivesse lá, eu dava nela'", brincou a apresentadora, reconhecendo, porém, que depois entendeu que tudo fazia parte de uma inteligência emocional afiada para desestabilizar os rivais.

A campeã explicou que sua tática era cirúrgica, usar as palavras para machucar onde o outro era mais fraco. "Eu usava estratégias para irritar quem me irritava e expor o jogo das pessoas", justificou a loira.

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