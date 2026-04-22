Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de abril de 2026 às 12:58
Quem viu o Mais Você desta quarta-feira (22) presenciou um daqueles momentos de 'sinceridade' que só a Ana Maria Braga tem coragem de entregar. Recebendo a grande campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, a apresentadora não fugiu do assunto e confessou que, lá no começo do reality, sua vontade era de entrar na casa e "dar uma surra" na mineira.
Ana Maria relembrou uma fala sua que viralizou em fevereiro e explicou que, na época, quase foi "cancelada" pela torcida de Ana Paula. "Tinha hora que eu tinha vontade de te bater mesmo. Eu falei a verdade, falei no ar", disparou, rindo da situação agora que o prêmio já está garantido.
Ana Paula Renault
Ana Maria explicou que o comportamento de Ana Paula a deixava aflita, principalmente pela forma como a jornalista acuava os adversários. "Você parecia uma cobrinha. Eu falei: 'Meu Deus, se eu estivesse lá, eu dava nela'", brincou a apresentadora, reconhecendo, porém, que depois entendeu que tudo fazia parte de uma inteligência emocional afiada para desestabilizar os rivais.
A campeã explicou que sua tática era cirúrgica, usar as palavras para machucar onde o outro era mais fraco. "Eu usava estratégias para irritar quem me irritava e expor o jogo das pessoas", justificou a loira.