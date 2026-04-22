Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator de Malhação surge chorando em post e preocupa seguidores: 'Batalha silenciosa'

Após compartilhar momento de vulnerabilidade, Peter Brandão rebateu comentários maldosos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:33

Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental
Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Peter Brandão, que conquistou o Brasil com o carisma do personagem Pilha em 'Malhação' (2012), usou suas redes sociais para fazer um desabafo. Em uma postagem que rapidamente viralizou, o ator de 31 anos abriu o jogo sobre sua luta contra a depressão, publicando uma foto em lágrimas com a legenda: "Eu não sei mais".

O relato de Peter serve como um lembrete de que as aparências enganam. Segundo o artista, a doença muitas vezes se esconde atrás de sorrisos e de uma rotina que, aos olhos de quem vê de fora, parece perfeitamente normal. "É uma batalha silenciosa que ninguém vê", explicou ele nos Stories.

Veja relato do ator Peter Brandão sobre saúde mental

Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental por Reprodução/Instagram
Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental por Reprodução/Instagram
Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental por Reprodução/Instagram
Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental por Reprodução/Instagram
Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental por Reprodução/Instagram
Peter Brandão em 'Malhação' por Reprodução/Instagram
Peter Brandão em 'Gente Inocente' por Reprodução/Instagram
1 de 7
Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental por Reprodução/Instagram

Cansado de estigmas, o ator rebateu comentários maldosos e foi enfático ao dizer que a depressão é uma doença séria, marcada pelo cansaço constante e pela falta de ânimo. Peter aproveitou o espaço para pedir mais empatia: "Tenha empatia, escute, acolha e seja uma boa pessoa". Felizmente, a rede de apoio funcionou, e o artista fez questão de agradecer as mensagens de carinho de amigos e fãs, afirmando que, apesar da dor, não se sente sozinho.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Globo prepara volta de 'Malhação' em formato inédito; saiba detalhes

Ex-galã de Malhação voltará a vender cervejas no Réveillon: 'Vou com tudo'

Ator Thierry Tremouroux, de ‘Nos Tempos do Imperador’ e ‘Malhação’, morre aos 65 anos

Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

De perda de visão a luta contra esclerose: veja o que aconteceu com 5 estrelas de 'Malhação'

Peter Brandão é um rosto conhecido do público desde a infância, quando estreou no "Gente Inocente". Ao lado de nomes como Alice Wegmann, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, o ator também brilhou como 'Pilha' na icônica temporada da novela juvenil 'Malhação', de 2012. Mais recentemente, ele também marcou presença em produções como a série "Impuros" e no longa "Tô de Graça: O Filme".

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, com sentimentos negativos, tristeza ou desânimo persistente, não sofra em silêncio. Procure ajuda profissional, converse com amigos e familiares ou ligue para o CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo número 188. O atendimento é gratuito e sigiloso.

Leia mais

Imagem - Quer visitar a fazenda de Marcos Palmeira? Saiba quanto custa o tour com degustação do melhor queijo do Brasil

Quer visitar a fazenda de Marcos Palmeira? Saiba quanto custa o tour com degustação do melhor queijo do Brasil

Imagem - Pabllo Vittar mostra antes e depois da 3ª rinoplastia e resultado impressiona; veja fotos

Pabllo Vittar mostra antes e depois da 3ª rinoplastia e resultado impressiona; veja fotos

Imagem - Gisele Bündchen explica por que abandonou dieta vegana e voltou a comer carne

Gisele Bündchen explica por que abandonou dieta vegana e voltou a comer carne

Tags:

Saúde Depressão Ator de Malhação Malhação Saúde Mental Peter Brandão

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos