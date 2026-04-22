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Ator de Malhação surge chorando em post e preocupa seguidores: 'Batalha silenciosa'

Após compartilhar momento de vulnerabilidade, Peter Brandão rebateu comentários maldosos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 11:33

Peter Brandão, o Pilha de 'Malhação', desabafa sobre saúde mental Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Peter Brandão, que conquistou o Brasil com o carisma do personagem Pilha em 'Malhação' (2012), usou suas redes sociais para fazer um desabafo. Em uma postagem que rapidamente viralizou, o ator de 31 anos abriu o jogo sobre sua luta contra a depressão, publicando uma foto em lágrimas com a legenda: "Eu não sei mais".

O relato de Peter serve como um lembrete de que as aparências enganam. Segundo o artista, a doença muitas vezes se esconde atrás de sorrisos e de uma rotina que, aos olhos de quem vê de fora, parece perfeitamente normal. "É uma batalha silenciosa que ninguém vê", explicou ele nos Stories.

Veja relato do ator Peter Brandão sobre saúde mental 1 de 7

Cansado de estigmas, o ator rebateu comentários maldosos e foi enfático ao dizer que a depressão é uma doença séria, marcada pelo cansaço constante e pela falta de ânimo. Peter aproveitou o espaço para pedir mais empatia: "Tenha empatia, escute, acolha e seja uma boa pessoa". Felizmente, a rede de apoio funcionou, e o artista fez questão de agradecer as mensagens de carinho de amigos e fãs, afirmando que, apesar da dor, não se sente sozinho.

Peter Brandão é um rosto conhecido do público desde a infância, quando estreou no "Gente Inocente". Ao lado de nomes como Alice Wegmann, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, o ator também brilhou como 'Pilha' na icônica temporada da novela juvenil 'Malhação', de 2012. Mais recentemente, ele também marcou presença em produções como a série "Impuros" e no longa "Tô de Graça: O Filme".