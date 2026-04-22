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Gisele Bündchen explica por que abandonou dieta vegana e voltou a comer carne

Modelo relata anemia e desconforto com intestino fatores para mudança alimentar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:00

Gisele Bündchen anuncia venda de casa de luxo avaliada em R$ 93 milhões Crédito: Reprodução

Gisele Bündchen revelou os motivos que a levaram a deixar a dieta vegana e voltar a consumir carne. Em seu livro Nutrir: receitas simples para corpo e alma, a modelo contou que enfrentou problemas de saúde durante o período em que adotou o veganismo.

Segundo ela, a principal dificuldade foi lidar com a anemia. Mesmo com suplementação e uma alimentação rica em lentilha, sementes e folhas verdes, os níveis de ferro continuavam baixos. “O problema, no entanto, poderia ser facilmente contornado comendo um pouco de carne vermelha, mesmo que somente algumas vezes por mês”, escreveu.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram
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Gisele Bündchen compartilhou registros ao lado da família por Reprodução | Instagram

Outro ponto citado por Gisele foi o impacto na digestão. Para atingir a quantidade necessária de proteínas, ela aumentou o consumo de feijão, alimento comum na dieta brasileira, o que acabou trazendo desconforto. “Ficar com gases e inchada não é legal”, afirmou.

A modelo também destacou que a experiência serviu como aprendizado. Apesar de não ter se adaptado ao veganismo, ela incorporou hábitos mais equilibrados no dia a dia e passou a ouvir melhor as necessidades do próprio corpo.

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Atualmente, Gisele mantém uma alimentação com base em vegetais, mas sem restrições rígidas, incluindo o consumo ocasional de carne como forma de manter o equilíbrio nutricional.

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