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Apresentador da Globo é atacado por pitbull: ‘Ele avançou e feriu a mim e a uma das minhas cachorras’

Ele sofreu ferimentos na mão, no braço e na perna e precisou levar quatro pontos; ele disse que cão estava sem guia

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 20:52

Apresentador da Globo é atacado por pitbull: ‘Ele avançou e feriu a mim e a uma das minhas cachorras’ Crédito: Reprodução

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do SP2, da TV Globo, passou por momentos de tensão neste domingo (7) após ser atacado por um pitbull enquanto passeava com seus cachorros em São Paulo. O incidente também deixou uma de suas cadelas ferida. Burnier foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu atendimento médico. O jornalista precisou levar quatro pontos em uma das mãos e passou por outros procedimentos para tratar os ferimentos.

Nas redes sociais, Burnier compartilhou fotos dos machucados e classificou o episódio como resultado da irresponsabilidade de alguns donos de animais. Segundo ele, o pitbull circulava sem os equipamentos de segurança exigidos pela legislação. "O preço da irresponsabilidade. Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull solto, sem guia", escreveu o jornalista ao relatar o ocorrido. De acordo com Burnier, o animal era conduzido por uma mulher que passeava com três cães ao mesmo tempo. Ele afirma que justamente o pitbull, que considera o mais forte e agressivo do grupo, estava sem guia quando avançou contra ele e seus animais.

Apresentador da Globo é atacado por pitbull: ‘Ele avançou e feriu a mim e a uma das minhas cachorras’ 1 de 11

"Essa senhora passeava com três cachorros e justamente o mais perigoso e bravo estava sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia", desabafou. Além de relatar o ataque, o apresentador aproveitou para chamar atenção para a legislação paulista que estabelece regras para a circulação de animais em locais públicos. Segundo ele, muitos tutores ignoram normas básicas de segurança.

"É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia. E cães bravos, como o pitbull, com focinheira. Mas muitos simplesmente não respeitam a lei. E dá nisso", afirmou. As imagens publicadas pelo jornalista mostram ferimentos na mão e no braço. Posteriormente, ele revelou que também sofreu uma lesão na perna durante o ataque.

Em um novo vídeo publicado nas redes sociais, ele tranquilizou amigos, familiares e seguidores que demonstraram preocupação após a divulgação do caso. "Eu recebi muitas mensagens de preocupação. Muito obrigado pelas mensagens. Estou fazendo essa publicação para dizer a vocês que já fui atendido aqui no Sírio-Libanês, já tomei quatro pontos na mão, fiz outros curativos, tem uma perna aqui também, e está tudo bem agora. Vida que segue", disse.