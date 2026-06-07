ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 8 a 14 de junho) chega trazendo recomeços, oportunidades e viradas que podem mudar seu rumo

A semana favorece novos ciclos, encontros marcantes e decisões capazes de abrir portas importantes para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Uma energia de renovação toma conta dos próximos dias e convida cada signo a confiar mais no próprio caminho. Entre oportunidades inesperadas, momentos de clareza e decisões importantes, a semana de 8 a 14 de junho pode marcar o início de uma fase mais leve e promissora. Descubra qual é o seu dia da sorte e como aproveitar melhor essa vibração, na previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana de Áries: sábado, 13 de junho

Um período especialmente criativo começa a ganhar força. Você sentirá mais coragem para investir em projetos pessoais, hobbies ou sonhos que estavam aguardando o momento certo para sair do papel. Tudo aquilo que desperta entusiasmo tende a render frutos nos próximos meses.

Dica cósmica: confie mais nos talentos que fazem você se sentir vivo.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: terça-feira, 9 de junho

Uma oportunidade importante pode surgir quando você menos esperar. O momento favorece propostas, convites e conversas capazes de abrir caminhos profissionais ou financeiros bastante promissores. A sorte estará ao lado de quem agir com rapidez e confiança.

Dica cósmica: não espere se sentir totalmente pronto para dar o próximo passo.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: segunda-feira, 8 de junho

Chega a hora de revisar metas e perceber o quanto você já avançou. O período traz clareza sobre sonhos que ainda merecem atenção e ajuda a reorganizar prioridades para conquistar resultados ainda maiores.

Dica cósmica: ajustar a rota não significa abandonar seus objetivos.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: terça-feira, 9 de junho

Você começa a enxergar a si mesmo com mais confiança e valor. A semana favorece reconhecimento, crescimento pessoal e situações que reforçam sua autoestima. Uma nova fase de prosperidade pode começar justamente quando você decidir acreditar mais no próprio potencial.

Dica cósmica: aceite os elogios e oportunidades que chegarem até você.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: sábado, 13 de junho

Sua energia ganha brilho extra e desperta novas possibilidades em diversas áreas da vida. É um momento excelente para fortalecer relacionamentos, investir na imagem pessoal e se aproximar de tudo aquilo que faz seu coração bater mais forte.

Dica cósmica: trate a si mesmo com o mesmo carinho que oferece aos outros.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: domingo, 14 de junho

Um novo capítulo pode começar na vida profissional. O período favorece projetos, mudanças de carreira, cursos e oportunidades ligadas ao crescimento pessoal. Quanto mais aberto você estiver para o inesperado, maiores serão as chances de sucesso.

Dica cósmica: algumas oportunidades chegam disfarçadas de mudança.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra

Dia da sorte da semana de Libra: terça-feira, 9 de junho

O reconhecimento que você busca pode finalmente aparecer. Seu esforço ganha visibilidade e novas portas se abrem, especialmente em assuntos ligados à carreira e realização pessoal. A sensação de estar no caminho certo será difícil de ignorar.

Dica cósmica: valorize suas conquistas sem minimizar seus méritos.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: sábado, 13 de junho

Uma fase de expansão começa a se desenhar. O momento favorece decisões ousadas, novos projetos e movimentos importantes na carreira. O que hoje parece apenas uma ideia pode se transformar em algo muito maior do que você imagina.

Dica cósmica: siga aquilo que desperta entusiasmo genuíno.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: terça-feira, 9 de junho

A semana pode trazer uma combinação rara de crescimento material e realização emocional. Mudanças positivas começam a acontecer quando você para de duvidar dos próprios sonhos e aceita que merece viver algo extraordinário.

Dica cósmica: permita-se sonhar grande sem pedir desculpas por isso.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: sábado, 13 de junho

O coração terá respostas que a razão não consegue oferecer. Questões ligadas a relacionamentos, finanças e planos futuros ganham novos contornos, ajudando você a tomar decisões mais alinhadas com seus verdadeiros desejos.

Dica cósmica: nem tudo precisa fazer sentido imediato para valer a pena.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: domingo, 14 de junho

Uma oportunidade de recomeço chega para renovar sua motivação. Projetos criativos, amizades e interesses pessoais recebem destaque, trazendo a sensação de que algo muito especial está apenas começando.

Dica cósmica: não ignore aquilo que desperta sua curiosidade.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: terça-feira, 9 de junho

A vida parece mais leve e generosa com você. O período favorece encontros, reconhecimento e situações que trazem alegria genuína. Uma oportunidade especial pode surgir exatamente onde você menos espera.