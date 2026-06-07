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O dia da sorte da semana (de 8 a 14 de junho) chega trazendo recomeços, oportunidades e viradas que podem mudar seu rumo

A semana favorece novos ciclos, encontros marcantes e decisões capazes de abrir portas importantes para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Uma energia de renovação toma conta dos próximos dias e convida cada signo a confiar mais no próprio caminho. Entre oportunidades inesperadas, momentos de clareza e decisões importantes, a semana de 8 a 14 de junho pode marcar o início de uma fase mais leve e promissora. Descubra qual é o seu dia da sorte e como aproveitar melhor essa vibração, na previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte da semana de Áries: sábado, 13 de junho

Um período especialmente criativo começa a ganhar força. Você sentirá mais coragem para investir em projetos pessoais, hobbies ou sonhos que estavam aguardando o momento certo para sair do papel. Tudo aquilo que desperta entusiasmo tende a render frutos nos próximos meses.

Dica cósmica: confie mais nos talentos que fazem você se sentir vivo.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: terça-feira, 9 de junho

Uma oportunidade importante pode surgir quando você menos esperar. O momento favorece propostas, convites e conversas capazes de abrir caminhos profissionais ou financeiros bastante promissores. A sorte estará ao lado de quem agir com rapidez e confiança.

Dica cósmica: não espere se sentir totalmente pronto para dar o próximo passo.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: segunda-feira, 8 de junho

Chega a hora de revisar metas e perceber o quanto você já avançou. O período traz clareza sobre sonhos que ainda merecem atenção e ajuda a reorganizar prioridades para conquistar resultados ainda maiores.

Dica cósmica: ajustar a rota não significa abandonar seus objetivos.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: terça-feira, 9 de junho

Você começa a enxergar a si mesmo com mais confiança e valor. A semana favorece reconhecimento, crescimento pessoal e situações que reforçam sua autoestima. Uma nova fase de prosperidade pode começar justamente quando você decidir acreditar mais no próprio potencial.

Dica cósmica: aceite os elogios e oportunidades que chegarem até você.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: sábado, 13 de junho

Sua energia ganha brilho extra e desperta novas possibilidades em diversas áreas da vida. É um momento excelente para fortalecer relacionamentos, investir na imagem pessoal e se aproximar de tudo aquilo que faz seu coração bater mais forte.

Dica cósmica: trate a si mesmo com o mesmo carinho que oferece aos outros.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: domingo, 14 de junho

Um novo capítulo pode começar na vida profissional. O período favorece projetos, mudanças de carreira, cursos e oportunidades ligadas ao crescimento pessoal. Quanto mais aberto você estiver para o inesperado, maiores serão as chances de sucesso.

Dica cósmica: algumas oportunidades chegam disfarçadas de mudança.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra

Dia da sorte da semana de Libra: terça-feira, 9 de junho

O reconhecimento que você busca pode finalmente aparecer. Seu esforço ganha visibilidade e novas portas se abrem, especialmente em assuntos ligados à carreira e realização pessoal. A sensação de estar no caminho certo será difícil de ignorar.

Dica cósmica: valorize suas conquistas sem minimizar seus méritos.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: sábado, 13 de junho

Uma fase de expansão começa a se desenhar. O momento favorece decisões ousadas, novos projetos e movimentos importantes na carreira. O que hoje parece apenas uma ideia pode se transformar em algo muito maior do que você imagina.

Dica cósmica: siga aquilo que desperta entusiasmo genuíno.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: terça-feira, 9 de junho

A semana pode trazer uma combinação rara de crescimento material e realização emocional. Mudanças positivas começam a acontecer quando você para de duvidar dos próprios sonhos e aceita que merece viver algo extraordinário.

Dica cósmica: permita-se sonhar grande sem pedir desculpas por isso.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: sábado, 13 de junho

O coração terá respostas que a razão não consegue oferecer. Questões ligadas a relacionamentos, finanças e planos futuros ganham novos contornos, ajudando você a tomar decisões mais alinhadas com seus verdadeiros desejos.

Dica cósmica: nem tudo precisa fazer sentido imediato para valer a pena.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: domingo, 14 de junho

Uma oportunidade de recomeço chega para renovar sua motivação. Projetos criativos, amizades e interesses pessoais recebem destaque, trazendo a sensação de que algo muito especial está apenas começando.

Dica cósmica: não ignore aquilo que desperta sua curiosidade.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: terça-feira, 9 de junho

A vida parece mais leve e generosa com você. O período favorece encontros, reconhecimento e situações que trazem alegria genuína. Uma oportunidade especial pode surgir exatamente onde você menos espera.

Dica cósmica: receba as boas surpresas sem tentar controlar cada detalhe.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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